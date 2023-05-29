Sau nghi án treo cổ con gái 4 tuổi ở Quảng Ngãi, người cha đã tự tử trong rẫy keo

Đời sống 29/05/2023 06:52

Sau nghi án sát hại con gái 4 tuổi ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, công an sở tại phát hiện thi thể người cha với tư thế treo cổ tự tử trong rẫy keo.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 17 giờ chiều ngày 28/5, lực lượng công an đã tìm thấy ông Đinh Văn T., người bị tình nghi sát hại con gái ruột 4 tuổi sáng ngày 27/5, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông T., 45 tuổi, được phát hiện trong tư thế treo cổ, nghi tự tử, tại một rẫy keo ở thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu.

Trước đó, cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/5, UBND xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) có báo cáo nhanh về thông tin một trẻ em trên địa bàn xã tử vong, gửi UBND huyện và nhiều đơn vị liên quan sau khi một cháu bé tử vong nghi do cha ruột treo cổ.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng ngày 27/5, Công an xã Ba Vì tiếp nhận nguồn tin báo từ Trạm y tế xã Ba Vì về trường hợp một cháu bé tử vong.

Cụ thể, cháu Đ.T.T.V. (4 tuổi, trú ở thôn Nước Ui, xã Ba Vì) được mọi người đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Qua xác minh ban đầu do gia đình cung cấp, do mâu thuẫn vợ chồng nên sáng 27/5, ông Đinh Văn T. (45 tuổi, trú ở thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà), cha cháu V. đã treo cổ cháu.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu V. đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Theo công an xã Ba Vì, sau khi xảy ra sự việc, ông T. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xã Ba Vì đã báo cáo công an huyện Ba Tơ chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy tìm ông T. và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chính quyền UBND xã Ba Vì và Công an xã Ba Vì cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình cháu V.

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Công an xã Ba Vì xác định có mâu thuẫn vợ chồng và người bố là nghi can đã treo cổ con mình chết.

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