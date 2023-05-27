Gia đình lục đục, bé gái 4 tuổi ở Quảng Ngãi nghi bị bố ruột treo cổ tử vong thương tâm

Xã hội 27/05/2023 13:45

Công an xã Ba Vì xác định có mâu thuẫn vợ chồng và người bố là nghi can đã treo cổ con mình chết.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trưa 27/5, ông Lê Văn Thảo, phó chủ tịch UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, đã có báo cáo nhanh "thông tin một trẻ em trên địa bàn xã tử vong" gửi UBND huyện và nhiều đơn vị liên quan sau khi một cháu bé chết nghi do bị bố ruột treo cổ.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, Công an xã Ba Vì tiếp nhận nguồn tin báo từ Trạm y tế xã Ba Vì về trường hợp một cháu bé tử vong. Y bác sĩ phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn về cái chết của cháu nên đã báo công an.

Cụ thể, cháu Đ.T.T.V. (4 tuổi, thôn Nước Ui, xã Ba Vì) được mọi người đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng đã chết trước đó.

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, qua xác minh thông tin ban đầu từ gia đình, do mâu thuẫn vợ chồng nên vào sáng cùng ngày, ông Đ.V.T. (45 tuổi) đã treo cổ cháu V.

Phát hiện vụ việc, người thân đã đưa cháu V. đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định cháu V. đã tử vong trước khi đến Trạm Y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông T. đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an xã Ba Vì báo cáo Công an huyện Ba Tơ chỉ đạo các lực lượng truy tìm ông T. và điều tra làm rõ nguyên nhân.

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