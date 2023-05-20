Ngoài cháu bé, các sư còn phát hiện 1 triệu đồng tiền mặt và 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ: “Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu”.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, sáng 20/5, ông Lê Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chính quyền địa phương đang làm các thủ tục để phát thông báo tìm kiếm thân nhân cho một cháu bé bị bỏ rơi trong sân chùa Hậu trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, các sư trong chùa Hậu thức giấc bởi tiếng động những hòn đá ném trên mái tôn của chùa. Khi ra sân chùa kiểm tra, các nhà sư phát hiện có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi nên đưa vào chăm sóc, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, phát hiện có một 1 triệu đồng cùng 1 tờ giấy ghi lời nhắn nhờ giúp đỡ - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Ngoài cháu bé, các sư còn phát hiện 1 triệu đồng tiền mặt và 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ: “Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu”.

Dẫn tin từ Báo VietnamNet, Chủ tịch UBND xã tại đây cho biết rằng khi nhận được tin báo đã cử lực lượng công an, y tế xuống làm các thủ tục và kiểm tra sức khỏe cháu bé. Bé gái bị bỏ rơi được khoảng 1 tháng tuổi, rất kháu khỉnh, sức khỏe tốt.

Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở chùa Thuần Hậu - Ảnh: Báo VietnamNet

Hiện tại, chính quyền địa phương đang giao cháu bé cho nhà chùa chăm sóc và tiến hành các thủ tục theo quy định.

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