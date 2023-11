Hai công nhân đang gỡ giàn giáo tấm đan cống hộp trên cao tốc Bắc - Nam thì tấm đan bị nghiêng rồi lật úp, dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 8/11, đại hiện Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp thực hiện dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt) xác nhận vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công cống gom dân sinh trong dự án này, khiến 2 công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Sáng cùng ngày, 2 công nhân này đang tháo gỡ giàn giáo tấm đan cống hộp đường gom dân sinh thì bị tấm bê tông cống đè trúng người.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Ch. (SN 1958, trú xóm 8, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và ông Phạm Thế S. (SN 1961, trú xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu).

Các công nhân đang thi công cống chui qua đường gom cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt thì xảy vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vụ việc được thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 công nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Công trình xảy ra sự cố do Công ty TNHH Đại Hiệp (TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Hiện, các cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc.

