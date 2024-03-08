Sáng nay (8/3), Trang Nemo đã tự nguyện đi thi hành bản án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Đời sống 08/03/2024 15:28

Trước đó, Trang Nemo từng làm đơn xin tạm hoãn thi hành án với lý do mang thai. Tuy nhiên sau đó Trang Nemo đã thay đổi lý do xin tạm hoãn thi hành án thành là lao động chính trong gia đình

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng nay (8/3), sau 10 ngày nhận quyết định, Nguyễn Xuân Hương Trang (32 tuổi, Trang Nemo) đã tự nguyện đi thi hành án tại một nhà tạm giữ công an quận ở TP.HCM.

Trước đó, khi xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) quận 1, TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hương Trang 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Trang kháng cáo xin được hưởng án treo, nhưng không được Tòa chấp nhận.

Sau bản án phúc thẩm, do Trang Nemo có địa chỉ cư trú tại quận 10 nên Tòa án nhân dân quận 1 đã ủy thác cho Tòa án nhân dân quận 10 thực hiện các thủ tục thi hành án.

Trang Nemo làm đơn xin tạm hoãn thi hành án gửi Tòa án nhân dân quận 10 với lý do mang thai. Tuy nhiên sau đó Trang Nemo đã thay đổi lý do xin tạm hoãn thi hành án thành là lao động chính trong gia đình.

Sau khi xem xét hồ sơ, Tòa án nhân dân quận 10 đã không chấp nhận cho Trang tạm hoãn thi hành án. 

Sáng nay (8/3), Trang Nemo đã tự nguyện đi thi hành bản án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1
Sáng nay (8/3), sau 10 ngày nhận quyết định, Nguyễn Xuân Hương Trang (32 tuổi, Trang Nemo) đã tự nguyện đi thi hành án tại một nhà tạm giữ công an quận ở TP.HCM - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, trước đó, ngày 27/2, TAND quận 10 - nơi Trang cư trú đã chính thức ra thông báo buộc cô phải thi hành bản án của TAND TP.HCM hồi tháng 9 năm ngoái. Theo quy định, sau 7 ngày kể từ khi ra thông báo, cô phải làm thủ tục đi chấp hành án.

Hồi tháng 11/2023, sau khi bị TAND TP HCM bác đơn kháng cáo, Trang đã nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do "là lao động duy nhất trong gia đình". Tuy nhiên, TAND quận 10 đã bác đề nghị của cô.

Khiếu nại của Trang về quyết định của TAND quận 10 lên tòa cấp trên cũng không được chấp nhận.

Trang Nemo được biết đến là doanh nhân chuyên kinh doanh thời trang tại TP HCM. Trang cá nhân của người đẹp có hơn 400 nghìn lượt theo dõi.

Sáng nay (8/3), Trang Nemo đã tự nguyện đi thi hành bản án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng - Ảnh 2
Trang Nemo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ Vietnamnet về bản án phúc thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang cho rằng chị Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang để bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ.

Trang khẳng định Trần My bán hàng kém chất lượng nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang của Trang có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho chị My thì xảy ra cự cãi với Trang.

Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh... Vụ việc được livestream trên trang cá nhân của Trang "Nemo" có lượng người theo dõi lớn.

Xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang Nemo

Xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang Nemo

Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang 'Nemo') đã có đơn gửi TAND quận 10 (TP.HCM) xin tạm hoãn thi hành án.

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