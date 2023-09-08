Cập nhật phiên tòa xét xử Trang Nemo sáng nay: Bị cáo tiếp tục xin hoãn xét xử, chủ tọa cho 15 phút để liên hệ luật sư

Đời sống 08/09/2023 10:10

Bị cáo Trang nói rằng luật sư vắng mặt thì bản thân không thể tự bào chữa. Do đó, đề nghị HĐXX hoãn phiên toà.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 8/9, trong phiên xét xử phúc phẩm vụ án gây rối trật tự công cộng trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 của TAND TP HCM, 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên còn gọi là Trang Nemo) đều vắng mặt.

Bị cáo Trang nói rằng luật sư vắng mặt thì bản thân không thể tự bào chữa. Do đó, đề nghị HĐXX hoãn phiên toà.

HĐXX cho rằng luật sư vắng mặt không lí do không thuộc trường hợp bất khả kháng để hoãn phiên toà. Tuy nhiên, chủ toạ vẫn tạo điều kiện cho Trang 15 phút để liên hệ với luật sư.

Trang nói rằng 15 phút thì không đủ để luật sư nghiên cứu hồ sơ nên xin hoãn phiên toà.

Cập nhật phiên tòa xét xử Trang Nemo sáng nay: Bị cáo tiếp tục xin hoãn xét xử, chủ tọa cho 15 phút để liên hệ luật sư - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên còn gọi là Trang Nemo) - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chủ toạ phiên toà nói rằng pháp luật tạo điều kiện cho bị cáo tại ngoại, HĐXX cũng đã tạo điều kiện cho bị cáo mời luật sư nhưng bị cáo không thực hiện được. Vì vậy, nếu tiếp tục dự toà, bị cáo sẽ tự bào chữa hoặc có thể ra về.

Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố đồng quan điểm tiếp tục phiên xét xử, bị cáo Trang có thể tự bào chữa vì luật sư vắng mặt không ảnh hưởng tới phiên toà.

Phiên xét xử tiếp tục diễn ra.

Cập nhật phiên tòa xét xử Trang Nemo sáng nay: Bị cáo tiếp tục xin hoãn xét xử, chủ tọa cho 15 phút để liên hệ luật sư - Ảnh 2
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Trang Nemo khẳng định Trần My bán hàng dởm nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo.

Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh.

Vụ việc được livestream trên trang cá nhân của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau đã thu hút lượng người theo dõi. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Phiên sơ thẩm, TAND quận 1 (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Khương mức án 9 tháng tù giam; Phan Hoài Nam 12 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

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Sáng nay 8/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo) cùng đồng phạm thực hiện.

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