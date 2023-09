Xin hưởng án treo, Trang Nemo và đồng phạm tiếp tục hầu tòa

Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động, phiên xét xử được mở do các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trang và đồng phạm có mặt tại toà từ sớm.

Nội dung vụ án thể hiện, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và bà Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng của Trang tại quận 1 để giải quyết.

Tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trang và đồng phạm có mặt tại toà từ sớm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin chi tiết về vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo.

Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh.

Trang Nemo và các đồng phạm tại phiên sơ thẩm - Ảnh: VietNamNet

Vụ việc được livestream trên trang cá nhân của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau đã thu hút lượng người theo dõi. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.