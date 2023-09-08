Xin hưởng án treo, Trang Nemo và đồng phạm tiếp tục hầu tòa

Đời sống 08/09/2023 08:53

Sáng nay 8/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo) cùng đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động, phiên xét xử được mở do các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm.

Hồi tháng 6 vừa qua, TAND quận 1 (TP HCM) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1992) mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Hoàng Nam (SN 1998) 1 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau đó, Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang và đồng phạm tại tòa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP HCM xem xét thêm tội danh "Cố ý gây thương tích" đối với các bị cáo trên.

Tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trang và đồng phạm có mặt tại toà từ sớm.

Nội dung vụ án thể hiện, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và bà Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng của Trang tại quận 1 để giải quyết.

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Tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay, bị cáo Trang và đồng phạm có mặt tại toà từ sớm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin chi tiết về vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo.

Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh.

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Trang Nemo và các đồng phạm tại phiên sơ thẩm - Ảnh: VietNamNet

Vụ việc được livestream trên trang cá nhân của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau đã thu hút lượng người theo dõi. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.

Trang Nemo và đồng phạm sẽ hầu tòa phúc thẩm vào đầu tháng 9

Trang Nemo và đồng phạm sẽ hầu tòa phúc thẩm vào đầu tháng 9

Theo dự kiến, ngày 8/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") và 3 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

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