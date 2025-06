Thi thể của 2 mẹ con bà Ch. đã được chuyển đến Nhà Đại thể để tiến hành các công tác khám nghiệm, phục vụ điều tra vụ án. Trong khi đó, người nhà cho biết anh Trần H. sau khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, được phẫu thuật vết thương ở sau cổ và đã được chuyển đến phòng hồi sức.

Người thân nạn nhân bàng hoàng khi vụ án đau lòng xảy ra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Một số nguồn tin cho biết nghi phạm ra tay sát hại 3 mẹ con bà Ch. là Phan Văn P. (SN 1992; trú huyện Quảng Điền, TP Huế; chồng chị C.). Nghi phạm đã dùng dao tấn công vào vùng cổ của các nạn nhân.

Một người em gái ruột bà Ch. kể rằng P. và chị C. quen nhau qua mạng và yêu nhau, sau đó trở thành vợ chồng. Họ có với nhau 1 người con trai 5 tuổi nhưng bất hoà, sống ly thân từ nhiều năm nay. Chị C. cùng con trai về sống với gia đình cha mẹ ruột ở đường Văn Cao.

Chị C. đã làm đơn gửi toà án, đơn phương ly hôn nhưng anh P. không chấp nhận. Vì vậy, giữa hai người này càng ngày càng mâu thuẫn nặng nề.

Vào chiều hôm qua, ngày 6/6, chị C. và P. có gặp nhau để trao đổi về chuyện ly hôn nên xảy ra mâu thuẫn gay gắt hơn. Theo người thân của họ, P. đã cảnh báo với chị C. hãy chuẩn bị 4 chiếc quan tài dành cho 4 người gồm chị C, cha mẹ chị C. và em trai chị C. "Cứ tưởng là trong lúc mất bình tĩnh, nó đe doạ vậy thôi chứ không ngờ nó lại gây ra sự việc kinh hoàng vậy" - người nhà chị Ch. nói.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo phường Xuân Phú (quận Thuận Hoá, TP Huế) chia sẻ, Phú và chị C. từng là vợ chồng nhưng gần đây đã ly hôn. Thời gian qua, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc giành quyền nuôi con.

Khoảng 7h sáng nay, Phú đến nhà bà Ch. để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, y dùng dao truy sát, đâm nhiều nhát vào bà Ch., chị C. và anh H. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú.

Mặc dù được người dân, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng do vết thương nặng, bà Ch. và chị C. đã tử vong.

Hiện, Cơ quan chức năng TP Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.