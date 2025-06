Nóng: Phá đường dây sản xuất, buôn bán thiết bị điện tử giả quy mô 'khủng' hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, các thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, quy mô lớn, núp bóng thương mại điện tử trị giá khoảng 22 tỷ đông. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng và quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Lê Hữu Minh cùng đồng phạm buôn bán hàng giả, xảy ra tại Hà Nội” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự 2015.

Các đối tượng gồm Lê Hữu Minh (SN 1994, ở tại Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Huy Phiệt (SN 1980, ở tại Hải phòng); Phạm Tú Uyên (SN 1996, ở tại Hà Nội); Nguyễn Thị Ly (SN 1990, ở tại Thanh Hóa) và Trần Mạnh Tiến (SN 2003, ở tại Tân Yên, Bắc Giang).