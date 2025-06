Nghệ An: Phát hiện kho chứa 4 tạ mỡ động vật bốc mùi hôi thối chờ bán ra thị trường

Trước đó, Công an xã Quỳnh Văn phát hiện, thu giữ 400kg mỡ động vật tại kho chứa trên địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Văn của anh Trần Văn Công (SN 1990, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu). Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, số mỡ động vật đã đổi màu đen, bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 7/6, thông tin từ Công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng của xã tiêu hủy 400kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với công an, anh Trần Văn Công không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm kể trên.

Ngoài tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nói trên, Công an xã Quỳnh Văn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Công về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ".

Trước đó cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng phát hiện gần nửa tấn chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc ở cơ sở thực phẩm sạch. Cụ thể theo báo Tiền Phong, ngày 13/5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch NK (địa chỉ tại Xóm Mai Lộc, phường Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An) do ông Trần Ngọc T. làm chủ.

Gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Qua kiểm tra, đơn vị chức năng phát hiện công ty đang kinh doanh 350kg chân gà, 125kg đuôi lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty với số tiền 34 triệu đồng. Đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.