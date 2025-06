Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 7/6, Công an TP Huế đã phát đi bản tin liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thụ lý điều tra, nguyên nhân do mâu thuẫn bột phát, liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.