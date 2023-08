Trang Nemo và đồng phạm sẽ hầu tòa phúc thẩm vào đầu tháng 9

Theo báo Thanh Niên, phiên tòa do ông Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Lê Viễn Phương và bà Hồ Thị Thanh Xuân.

Trang Nemo là một trong những Hot girl thuộc lĩnh vực kinh doanh quần áo và mỹ phẩm tại TP.HCM. Ảnh Thanh Niên.

Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang. Cô là một trong những Hot girl thuộc lĩnh vực kinh doanh quần áo và mỹ phẩm tại TP.HCM. Sở hữu ngoại hình và khuôn mặt khá xinh đẹp, cô ngày càng trở nên xinh đẹp theo thời gian. Vận may trong việc kinh doanh cũng đã giúp cô nàng nhanh chóng giàu có. Đi kèm với tai năng Trang Nemo cũng vướng không ít ồn ào, thị phi. Đặc biệt là vụ ồn ào giữa Trang Nemo và chị Trần Nguyễn Trà My do có mâu thuẫn trong việc kinh doanh hàng online.

Theo Dân Trí đưa tin, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội.

Gần 15h ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Vụ việc xảy ra giữa Trang Nemo và một số người liên quan trên đã gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi trong một khoảng thời gian nên UBND P.Nguyễn Cư Trinh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.