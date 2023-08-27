Trang Nemo và đồng phạm sẽ hầu tòa phúc thẩm vào đầu tháng 9

Đời sống 27/08/2023 10:34

Theo dự kiến, ngày 8/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo") và 3 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo báo Thanh Niên, phiên tòa do ông Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Lê Viễn Phương và bà Hồ Thị Thanh Xuân.

Trong phiên tòa này, bị cáo Trang có 1 luật sư bào chữa cho mình.

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Trang Nemo, Quy và Khương kháng cáo xin được hưởng án treo, Nam kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Ảnh Dân Trí.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Trang Nemo, Quy và Khương kháng cáo xin được hưởng án treo, Nam kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, chị Phạm Lệ Khanh - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - kháng cáo, yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra, truy tố thêm tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Tòa án nhân dân quận 1 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng lãnh 9 tháng tù. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam lãnh 12 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

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Trang Nemo là một trong những Hot girl thuộc lĩnh vực kinh doanh quần áo và mỹ phẩm tại TP.HCM. Ảnh Thanh Niên. 

Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang. Cô là một trong những Hot girl thuộc lĩnh vực kinh doanh quần áo và mỹ phẩm tại TP.HCM. Sở hữu ngoại hình và khuôn mặt khá xinh đẹp, cô ngày càng trở nên xinh đẹp theo thời gian. Vận may trong việc kinh doanh cũng đã giúp cô nàng nhanh chóng giàu có. Đi kèm với tai năng Trang Nemo cũng vướng không ít ồn ào, thị phi. Đặc biệt là vụ ồn ào giữa Trang Nemo và chị Trần Nguyễn Trà My do có mâu thuẫn trong việc kinh doanh hàng online.

Theo Dân Trí đưa tin, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

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Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội. 

Gần 15h ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Vụ việc xảy ra giữa Trang Nemo và một số người liên quan trên đã gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi trong một khoảng thời gian nên UBND P.Nguyễn Cư Trinh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.

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