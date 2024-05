Sao nam Cẩm Y Chi Hạ gây sốt vì tạo hình giả gái đẹp như Phạm Băng Băng, Tần Lam, CĐM cứ ngỡ tiểu hoa nào 'mới nổi

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Đẹp quá, nhìn cả tỷ lần rồi vẫn không nhận ra

- Giả gái còn xinh gái hơn mình nữa

- Nhìn Tưởng Tần Lam, lại có pha nét Phạm Băng Băng

- Hoá ra đây chính là Lam Lừa Đảo trong Cẩm Y Chi Hạ sao

- Ổng đẹp hơn mỹ nữ nữa

...

Hàn Thừa Vũ không phải là cái tên xa lạ của Cbiz. Anh sinh ngày 11/7/1991, tốt nghiệp đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Những bộ phim nổi bật mà Hàn Thừa Vũ từng tham gia là: Cẩm Y Chi Hạ, Thính Tuyết Lâu, Thiên hạ Trường An, Giang sơn kỷ, Trường An Nặc, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Mộng Tỉnh Trường An, Dao Tượng Truyền Kỳ,...

Đặc biệt, trong dự án Cẩm Y Chi Hạ (Nhậm Gia Luân - Đàm Tùng Vận đóng chính), Hàn Thừa Vũ được đánh giá là nhân tố cực hút người xem dù chỉ ở tuyến nhân vật phụ, không quá nhiều phân cảnh diễn xuất.

Trong phim, sao nam sinh năm 1991 vào vai Lam Thanh Huyền - một đạo trưởng tu tập, có mối quan hệ thân thiết và trở thành "ông tơ" cho couple chính nên duyên.

Xuất hiện trên phim với một hình tượng vô cùng hài hước đáng yêu với khả năng lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, nhân vật Lam Thanh Huyền chính là một vựa muối siêu mặn của Cẩm Y Chi Hạ với vô vàn những biểu cảm và hành động mang đậm nét khôn vặt, lừa đảo đặc trưng.

Đứng cạnh mỹ nam khí chất như Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) tài giỏi nhưng cao lãnh đến đáng sợ, Lam Thanh Huyền của Hàn Thừa Vũ bước tới như một làn gió mới, rải muối khắp toàn thiên hạ.

Cuối phim, nhân vật Lam Thanh Huyền hy sinh vì nghĩa để lại tiếc nuối lớn cho người xem. Nhưng cũng từ đây, Hàn Thừa Vũ cũng trở thành cái tên được cư dân mạng nhớ đến. Trong tương lai, nhiều mọt phim hy vọng nam diễn viên sẽ có nhiều cơ hội hơn, xuất hiện ở 1 dự án với vai trò nam chính.