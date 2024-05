Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận, chị Vi Thị Thống không ra khỏi khu trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8/2; đồng thời, xác định chị Vi Thị Thống vẫn chưa về nhà tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Công an thực nghiệm điều tra tại hiện trường - Ảnh: VTV

Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh - trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các Phòng nghiệp vụ Cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an thành phố Thủ Đức; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Công an Thành phố đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Vi Thị Thống, cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương; kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, cư trú cùng khu trọ với nạn nhân) có nhiều biểu hiện bất thường. Đối tượng đã không còn ở nơi cư trú.

Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Vào khoảng 15 giờ ngày 8/2, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ của mình với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản; sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Thống.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

Khoa đã chiếm đoạt 1 lắc tay, 3 nhẫn (2 nhẫn vàng 9999), 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong balô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Vi Thị Thống.

Để che dấu hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ Khu Công nghệ cao Thành phố Thủ Đức (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức).

Theo thông tin từ VTV, đến ngày 14/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999) để điều tra về tội "Cướp tài sản", "Giết người", "Hiếp dâm".

Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh: TTXVN

Bác sĩ xuống tay giết người tình, phân xác không chút e dè

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, gia đình nạn nhân trình báo ngày 13/4, chị BN (37 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) bị mất tích sau khi đưa con đi học trên địa bàn TP Biên Hoà.

Đến 26/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Danh Sơn là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội. Được biết, Danh Sơn là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Danh Sơn bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: PLO

Theo điều tra, dù cả hai đã có gia đình riêng nhưng Danh Sơn và chị N vẫn có quan hệ tình cảm khoảng một năm nay. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 13/4, chị N đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Sơn, chị N nói mệt nên Sơn truyền nước cho chị.

Lúc này, nghĩ về chuyện mâu thuẫn tình cảm nên trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng, nhiều lần với mục đích làm cho bạn gái tử vong.

Sau khi bơm thuốc, thấy chị N đã bất động, Sơn phân xác nạn nhân, mang đến khu vực vắng người ở TP Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu. Ngoài ra, hung thủ còn lấy một số tài sản của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Dân Trí, Sơn khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm. Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã áp giải Sơn đến các địa điểm phi tang thi thể nạn nhân. Cơ quan chức năng đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân.

Vì đâu nên nỗi?

Không chỉ 4 tháng đầu năm 2024, mà trước đó, trên cả nước đã có không ít vụ án mạng đau lòng xảy ra; tính chất, mức độ của các vụ có chiều hướng ngày càng manh động, dã man...

Ở vụ án cô gái bị sát hại ngày 29 Tết, mục đích đầu tiên của các đối tượng phạm tội là chiếm đoạt tài sản để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu vật chất và nhu cầu khao khát đạt được mong muốn mà đối tượng chưa có. Chính vì vậy, các đối tượng suy nghĩ, tính toán làm thế nào đó tìm được nạn nhân để thực hiện được hành vi gây án.

Sau khi gây án, đối tượng thực hiện hành vi giết người, phân xác nhằm phi tang, che giấu thông tin dễ bị phát hiện, điều tra, xử lý.

Kế đó, vụ bác sĩ phân xác người tình, mâu thuẫn lớn nhất không đến từ nhu cầu vật chất, mà xoay quanh chuyện tình cảm.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) - Ảnh: báo điện tử Đảng Cộng Sản

Từng lý giải về tâm lý của những tội phạm giết người, Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết trên báo điện tử Đảng Cộng Sản như sau:

- Qua một số vụ án có thể thấy, hung thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội. Từ sinh viên đại học, người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt, trí thức đều có thể trở thành tội phạm. Điểm chung là họ đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động, nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc.

- Đi tìm gốc rễ của những vụ thảm án giết nhiều người, giết người một cách man rợ có thể thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo sợ bị phát hiện sẽ bị pháp luật trừng trị, lo sợ hình phạt phải gánh chịu nếu bị phát giác, chính tâm lý này đã kích hoạt hành vi giết người một cách man rợ như “phân xác nạn nhân” để phi tang hòng tránh bị người khác phát hiện, xoá dấu vết phạm tội nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra của cơ quan chức năng như ném xác xuống sông, đốt xác, đổ bê tông xác nạn nhân...

- Việc giết người và phi tang xác có thể do hung thủ tự nghĩ ra, nhưng cũng có thể xem được từ trên môi trường mạng internet, vì thế hung thủ tự tin rằng hành vi của mình thực hiện sẽ trót lọt và không bị phát hiện. Chính niềm tin này đã thôi thúc những hung thủ giết người sẵn sàng liều lĩnh ra tay và thực hiện đến cùng chuỗi hành vi tàn ác, man rợ của bản thân.

- Từ những vụ giết người man rợ vừa qua cho thấy đây là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ về sự suy đồi những giá trị đạo đức. Về mặt xã hội, cần tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.