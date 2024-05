Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, sáng 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Danh Sơn (SN 1988, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội Giết người và Xâm phạm thi thể xảy ra ngày 13/4 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, từ thông tin trình báo của gia đình nạn nhân về việc chị Trương Thị Bích N. (ngụ tại phường Trung Dũng, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bị mất tích sau khi đưa con đi học, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, những ngày qua, Cơ quan CSĐT đã nhiều lần mời Danh Sơn, đang là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai lên làm việc. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc thì Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N., liên tục quanh co chối tội, đối phó với Cơ quan CSĐT.

Gây án tàn độc

Đến ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp Công an Tp.Biên Hoà triệu tập đối tượng Danh Sơn lên làm việc. Lần này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng phá án sử dụng các biện nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được, khiến Sơn không thể chối cãi được nữa, đã khai nhận hành vi giết chị N.. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng Rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân.

Khẩu sung thi giữ của nghi can - Ảnh: VnExpress

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Danh Sơn và chị N. có quan hệ tình cảm với nhau khoảng 1 năm, cả 2 người đều đã có gia đình riêng. Cũng theo lời khai ban đầu của Sơn, thời gian gần đây, hai người mẫu thuẫn tình cảm.

Do lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự, công việc của cả 2 người, vào ngày 13/4, chị N. đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tuy nhiên, tại phòng làm việc của Sơn, chị N. nói mệt thì Sơn truyền nước cho chị.

Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị N. tử vong. Sau khi xác định chị N. đã tử vong, Sơn dùng dphân xác nạn nhân rồi đem đi vứt trong KCN Biên Hòa và xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Phòng Cảnh sát hình sự đã áp giải đối tượng Danh Sơn đến các địa điểm phi tang các phần thi thể của chị N.. Kết quả đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, có chuẩn bị kỹ trước khi gây án và đối phó với cơ quan công an. Sau khi gây án, đối tượng phi tang xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, bằng tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng phá án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khuất phục đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Dẫn tin từ báo Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của nghi phạm, kết quả giám định pháp y tử thi, kết quả thu thập dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bác sĩ này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như bằng cách lợi dụng nghề nghiệp, vì động cơ đê hèn…nên hình phạt mà nghi phạm có thể đối mặt là rất nghiêm khắc.

Điều đáng chú ý, sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm còn thực hiện hành vi xâm phạm đến thi thể nạn nhân để thực hiện hành vi che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra cũng có thể xem xét xử lý nghi phạm về tội Xâm phạm thi thể theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là khẩu súng côn quay được tìm thấy tại nhà nghi phạm cũng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự nên nghi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự them về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 Bộ luật hình sự.

Hành vi của Sơn mất nhân tính, man rợ khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh: PLO

Đối với hai chiếc nhẫn của nạn nhân tìm thấy tại nhà nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc chiếm giữ các tài sản này của nạn nhân như thế nào, nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm đã dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, có thể xử lý hình sự đối tượng này thêm một tội danh nữa là tội cướp tài sản.

Theo ông Cường, đây là vụ việc khá bất ngờ bởi trong tâm tưởng, suy nghĩ của mọi người, bác sĩ là nghề cứu người, người hành nghề bác sĩ thường sẽ là những người có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương chia sẻ.

Tuy nhiên, trong vụ việc này nghi phạm giết người một cách rất lạnh lùng, tàn nhẫn, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp pháp luật, ngoài ra còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng như những kẻ côn đồ, lưu manh trong xã hội.