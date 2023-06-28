Trang Nemo kháng cáo 9 tháng tù giam và yêu cầu được hưởng án treo

Sau tuyên án 9 tháng tù cho Trang Nemo về hành vi Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (hay Trang Nemo) bất ngờ xin được hưởng án treo.

Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, vào chiều 28/6/2023 sau phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng 6 Trang Nemo bất ngờ gửi đơn kháng cao yêu cầu hưởng án treo. Hai bị cáo Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương cũng kháng cáo đề nghị TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm cho 2 bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang kháng cáo xin hưởng án treo - Ảnh: Thanh Niên Online Theo thông tin từ trang VietnamNet, trước đó bị hại Phạm Lệ Khanh cũng có kháng cáo vì theo bà Khanh, các bị cáo có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích", nhưng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử các bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" là chưa giải quyết triệt để vụ án. Ngày 23/6, TAND quận 1 (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trang, Quy và Khương cùng mức án 9 tháng tù giam; Phan Hoài Nam 12 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang kháng cáo xin hưởng án treo - Ảnh: Thanh Niên Online Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Trang Nemo quả quyết, Trần My bán hàng dỏm nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết. Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo. Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh. Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh. Vụ việc xảy ra trên sóng livestream của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau, sự việc này "ầm ĩ" trên mạng xã hội, gây tập trung đông người hiếu kỳ. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh. Vụ việc Trang Nemo từng làm dậy sóng MXH suốt một thời gian dài - Ảnh: VietnamNet Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 3%.

Trang Nemo có được tạm hoãn thi hành án tù nếu mang thai? Với động thái mới đây của Trang Nemo và tin đồn Trang Nemo mang thai nhiều người đặt nghi vấn liệu 'nữ quái' này có được tạm hoãn 9 tháng tù giam nếu thực sự có thai.

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