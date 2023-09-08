Nóng: Trang Nemo không được hưởng án treo, tuyên y án 9 tháng tù

Đời sống 08/09/2023 11:56

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Trang và đồng phạm thể hiện sự xem thường pháp luật, chính vì vậy, tòa phúc thẩm đã không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 8/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang  (31 tuổi, còn gọi là Trang "Nemo") về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh trên, HĐXX bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo Phạm Quyền Quy (24 tuổi, quê Cà Mau) 9 tháng tù, Nguyễn Ngọc Khương (24 tuổi, quê TPHCM) 9 tháng tù và Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) 12 tháng tù.

Nóng: Trang Nemo không được hưởng án treo, tuyên y án 9 tháng tù - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang tên thường gọi Trang Nemo. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại tòa các bị cáo trình bày một số quan điểm, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tự bào chữa, Trang "Nemo" cho biết lương tâm đã dằn vặt suốt 2 năm qua. Bên cạnh đó, nữ bị cáo cho rằng mình có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ, gia đình có công với cách mạng và xin tòa cho mình được hưởng án treo.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo liên tục tấn công bà Khanh. Mặc dù cơ quan thẩm quyền ngăn cản nhưng các bị cáo vẫn bất chấp. 

Mặc dù Hội đồng xét xử đã cân nhắc xem xét lời trình bày của các bị cáo nhưng xét hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, công khai đánh người nơi công cộng nên cần xử lý nghiêm. 

Mức án mà tòa án sơ thẩm tuyên xử là tương xứng nên cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

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Kháng cáo của bà Khanh cũng bị tòa bác bỏ vì Khanh tự ý tham gia vào mâu thuẫn giữa Trang Nemo và bà Trần Nguyễn Trà My. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đối với kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Lệ Khanh, tòa phúc thẩm cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc bà Khanh tự ý tham gia vào mâu thuẫn giữa Trang Nemo và bà Trần Nguyễn Trà My. Bà Khanh cũng đã có lời lẽ thô tục dẫn đến đánh nhau. 

Hội đồng xét xử cho rằng việc đánh nhau là bộc phát, các bị cáo đánh bằng tay không nên không đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Khanh.

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Bị cáo Trang nói rằng luật sư vắng mặt thì bản thân không thể tự bào chữa. Do đó, đề nghị HĐXX hoãn phiên toà.

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