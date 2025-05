Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng nay 10-5, mưa to lần lượt trút xuống hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP HCM. Cơn mưa kéo dài kèm theo sấm sét rì rầm. Đến hơn 7 giờ, mưa ở vài nơi nhẹ hạt dần nhưng trời vẫn âm u.

Theo ông Quyết, hệ thống thời tiết này thông thường gây mưa về chiều tối và đêm nhưng cũng có khi mưa vào đầu giờ sáng. Điều này phụ thuộc vào quá trình hoạt động cũng như sự tương tác giữa các hệ thống với nhau, tạo ra các nhiễu động quy mô nhỏ. Khi đủ điều kiện (nhiệt ẩm đạt ngưỡng bão hòa) thì sẽ xảy ra mưa như sáng nay.

"Nguyên nhân trận mưa này là sự kết hợp bởi hoạt động của gió Tây Nam tầng thấp đẩy ẩm từ biển vào và rãnh thấp kinh hướng (rãnh thấp có trục gần song song với đường kinh độ Trái đất). Hai hình thế thời tiết này tương tác nhau gây nhiễu động" - ông Quyết nhận định.

Nhiều phương tiện chết máy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết nguyên nhân gây ra trận mưa lớn do rãnh áp thấp kinh hướng Tây Bắc - Đông Nam có trục qua Bắc Bộ và khu vực Nam biển Đông hoạt động mạnh dần lên. Gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Khu vực đường Dương Văn Cam gần chợ Thủ Đức nước dâng cao kèm theo rác thải - Ảnh: Báo Lao Động

Người dân Bình Dương ‘bơi’ trên đường đi làm sau cơn mưa lớn - Báo Lao Động

Giai đoạn từ hôm nay đến 14-5, mưa gia tăng về diện và lượng. Mưa rào và dông xảy ra nhiều nơi, một số khu vực mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Những ngày sau đó mưa giảm nhưng sẽ còn mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.