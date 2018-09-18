Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc

Chương trình có sự tham dự của Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk.

Vĩnh Phúc tự hào là tỉnh có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống đó được phát huy cao độ trong sản xuất, chiến đấu. Vĩnh Phúc cũng được biết đến với những chiến công tiêu biểu như chiến thắng Khoan Bộ, Xuân Trạch, Núi Đinh, anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân với câu nói bất hủ “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Bên cạnh những thuận lợi về đặc điểm vị trí và nền tảng lịch sử văn hóa, sự phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc cũng còn nhiều khó khăn, điều này cũng khiến cho việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em còn nhiều hạn chế.

Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của Thủ đô, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk phát biểu tại sự kiện

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk trao bảng tượng trưng 66.000 ly sữa cho đại diện tỉnh Vĩnh Phúc

Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đem lại cho trẻ em nơi đây một ngày Tết trung thu nhiều ý nghĩa, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã quyết định chọn Vĩnh Phúc là điểm đến tiếp theo trong hành trình trao sữa năm 2018 của mình. Chương trình đã trao tặng 66.000 ly sữa tương đương 430 triệu đồng cho 700 em học sinh tại đây với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này.

Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; bà Hoàng Thị Thuý Lan - bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Vinamilk trao quà và sữa cho các em học sinh

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 được thành lập dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Với 1.540.800 ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 23 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2018, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 10 năm là hơn 33 triệu ly với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương trao sữa cho các em nhỏ

Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Trong các năm gần đây, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk trao sữa cho các em nhỏ

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và chương trình sữa học đường quốc gia trên toàn quốc. Năm 2018 là năm thứ 6 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới 680 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Các em học sinh hào hứng khi được chơi các trò chơi vụi nhộn, rước đèn trung thu và uống sữa cùng bạn bè

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình 'Sữa học đường' từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam Vươn Cao.

Sau 11 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng gần 60 triệu hộp sữa cho 700.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh… Đây cũng là tiền đề để các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm xem xét xây dựng và triển khai đề án Sữa học đường của tỉnh mà nhiều tỉnh/thành phố đang thực hiện.