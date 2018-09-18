Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc

Đời sống 18/09/2018 11:22

Ngày 17.9.2018, tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk đã tổ chức buổi lễ trao 66.000 ly sữa cho 700 em học sinh tương đương 430 triệu đồng để chung vui với các em nhân dịp Trung thu sắp tới.

Chương trình có sự tham dự của Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Vinamilk.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2
Các em nhỉ được khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí bởi các bác sỹ đến từ Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk

 Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của Thủ đô, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội phát biểu tại sự kiện

 Vĩnh Phúc tự hào là tỉnh có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống đó được phát huy cao độ trong sản xuất, chiến đấu. Vĩnh Phúc cũng được biết đến với những chiến công tiêu biểu như chiến thắng Khoan Bộ, Xuân Trạch, Núi Đinh, anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân với câu nói bất hủ “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Bên cạnh những thuận lợi về đặc điểm vị trí và nền tảng lịch sử văn hóa, sự phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc cũng còn nhiều khó khăn, điều này cũng khiến cho việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em còn nhiều hạn chế. 

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 4
Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk phát biểu tại sự kiện
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 5
Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk trao bảng tượng trưng 66.000 ly sữa cho đại diện tỉnh Vĩnh Phúc

Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đem lại cho trẻ em nơi đây một ngày Tết trung thu nhiều ý nghĩa, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã quyết định chọn Vĩnh Phúc là điểm đến tiếp theo trong hành trình trao sữa năm 2018 của mình. Chương trình đã trao tặng 66.000 ly sữa tương đương 430 triệu đồng cho 700 em học sinh tại đây với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 6
Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; bà Hoàng Thị Thuý Lan - bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Vinamilk trao quà và sữa cho các em học sinh

 Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 được thành lập dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Với 1.540.800 ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 23 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2018, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 10 năm là hơn 33 triệu ly với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 7

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 8
Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương trao sữa cho các em nhỏ

Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Trong các năm gần đây, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 9
Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk trao sữa cho các em nhỏ

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và chương trình sữa học đường quốc gia trên toàn quốc. Năm 2018 là năm thứ 6 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới 680 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 10Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 11Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 12

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đem niềm vui trung thu đến cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 13
Các em học sinh hào hứng khi được chơi các trò chơi vụi nhộn, rước đèn trung thu và uống sữa cùng bạn bè

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình 'Sữa học đường' từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam Vươn Cao.

Sau 11 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng gần 60 triệu hộp sữa cho 700.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh… Đây cũng là tiền đề để các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm xem xét xây dựng và triển khai đề án Sữa học đường của tỉnh mà nhiều tỉnh/thành phố đang thực hiện.

Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường

Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường

Sắp ly hôn, người vợ phát hiện có gái lạ gửi hình nhạy cảm đến máy chồng mình. Thay vì kéo người đi đánh ghen, chị chỉ nhẹ nhàng nhờ cư dân mạng tìm danh tính để đòi bồi thường trước khi chính thức chấm dứt với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   vinamilk Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vui trung thu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội