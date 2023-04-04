Quảng Ngãi: Chồng cũ xông vào cửa hàng Winmart+ dùng dao đâm vợ tử vong

Đời sống 04/04/2023 15:59

14 giờ chiều cùng ngày, nghi phạm giết hại vợ cũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4-4, tại cửa hàng tiện lợi Winmart+ có địa chỉ tại số 10 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến một phụ nữ tử vong.

Quảng Ngãi: Chồng cũ xông vào cửa hàng Winmart+ dùng dao đâm vợ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Người Lao Động 

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân xung quanh cửa hàng tiện lợi Winmart+ nghe tiếng kêu thất thanh của các nhân viên bán hàng. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một người đàn ông người đầy máu, đẩy cửa bước ra. Lập tức, người dân điện báo lực lượng chức năng. Khoảng 5 phút sau, lực lượng Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường và xác định người phụ nữ đã tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết người đàn ông gây án được xác định là chồng cũ của nạn nhân. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm tên Võ Phi Hậu (ngụ tỉnh Bình Định) khi đang trốn trong một con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Chồng cũ xông vào cửa hàng Winmart+ dùng dao đâm vợ tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Hậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động 

Dẫn nguồn tin từ Báo Giao Thông, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Trần Phú đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nữ nạn nhân được xác định tên T. là nhân viên bán hàng tại cửa hàng, quê xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Được biết, cả hai đã chia tay khoảng gần 1 năm qua, thời gian gần đây chồng cũ của nạn nhân (trú tỉnh Bình Định) có liên lạc với chị T. để kết nối lại tình cảm. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn.

Đến trưa 4/4, đối tượng đã tìm đến cửa hàng nơi chị T. làm việc và sử dụng dao đâm vợ cũ tử vong.

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Sau cuộc truy sát, người đàn ông đã tử vong, đồng thời, người phụ nữ cũng bị D. quay lại mưu sát.

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