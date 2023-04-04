Trên đường đi học, một nữ sinh bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào 13 giờ 30 trưa 4-4, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người Lao Động

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 cùng ngày. Theo đó, 2 học sinh lớp 11 điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Văn Hớn, đến đoạn qua xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì xảy ra va chạm với xe container. Sự việc khiến 2 học sinh ngã xuống đường. Học sinh nữ chẳng may bị container cán qua, tử vong tại chỗ.

Ảnh: Người Lao Động

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn không khỏi đau lòng. Họ bày tỏ lo ngại đường Phan Văn Hớn hẹp, lưu lượng phương tiện đông, đặc biệt lượng xe tải nặng, xe đầu kéo thường xuyên lưu thông trên tuyến đường để đến các KCN tỉnh Long An khiến nguy cơ tai nạn luôn chực chờ.

Ghi nhận trên tuyến đường này cho thấy có nhiều đoạn giao với các tuyến đường nhánh nhưng không có đèn tín hiệu, tình hình giao thông thường xuyên lộn xộn vào giờ cao điểm. Đơn cử như giao lộ Phan Văn Hớn – XTT9, Phan Văn Hớn – Nguyễn Thị Thử…

Ngoài ra, gần khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm này có chợ Đại Hải vừa đóng cửa để hoàn trả mặt bằng. Nhiều tiểu thương chuyển ra mặt tiền đường Phan Văn Hớn thuê mặt bằng buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông do đoạn đường không có vỉa hè, người đi xe máy đậu ở lòng đường mua hàng cản trở giao thông.

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