Dân mạng vô cùng phẫn nộ về đoạn clip người đàn ông đánh vợ dã man, dù người vợ quỳ lạy vẫn không tha.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Trưa 21-8, lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn xác nhận video lan truyền trên mạng xã hội về người đàn ông đánh vợ dã man, dù người vợ quỳ lạy vẫn không tha xảy ra tại huyện. Công an huyện đã mời ông C. (thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) lên làm việc.

Theo đó, chiều 20-8 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 5 phút về việc một người đàn ông đánh phụ nữ dã man.

Trong video, người phụ nữ bị đánh từ ngoài sân vào trong nhà.

Liên tục bị đánh, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài đường thì bị người đàn ông đuổi theo, lôi vào sân và tiếp tục đánh đập, đá mạnh vào bụng, mặt.

Dù người phụ nữ quỳ lạy, van xin nhưng người chồng vẫn không tha, tiếp tục bạo hành.

Ảnh được cắt từ clip (Ảnh: Công an TP.HCM)

Hàng xóm nghe người vợ la hét đã chạy đến nhà, lúc này người đàn ông bỏ đi.

Người chồng sau đó quay trở vào nhà, kéo cửa cổng và đuổi hàng xóm, hét vào mặt vợ và nói "bước vô nhà ngủ". Nhưng khi thấy người chồng rút cây gậy, người vợ hốt hoảng bỏ chạy. Người chồng tiếp tục la hét đuổi theo.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM: Ngoài video lan truyền còn có thêm nội dung: "Ngày 16/8, ở đảo Lý Sơn, vợ ăn hết một con cá mắt đỏ không để phần mà người chồng đánh vợ thừa sống thiếu chết dù vợ đã quỳ lạy van xin".

Theo lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn, qua xác minh, được biết hai người là vợ chồng, vụ việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Ông C. uống rượu say, không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi đánh vợ.

UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

