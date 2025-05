Theo thông tin báo Dân Việt , ngày 8/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã nhanh chóng bắt được đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Vĩnh Trinh.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Dân đã nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp tài sản là M.T.Y.N (SN 1993, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) và đã khẩn trương tiếp cận, đưa đối tượng về trụ sở công an xã để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, đối tượng M.T.Y.N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Tam Dân đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng M.T.Y.N theo quy định của pháp luật.

Trước đó trên địa bàn tỉnh An Giang cũng xảy ra vụ vào tiệm vàng vờ mua để trộm vàng. Cụ thể theo thông tin báo Công An Nhân Dân, chiều 3/5, Công an phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của Võ Thị Quyên (SN 1969, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Tang vật thu được từ Đối tượng Võ Thị Quyên. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Võ Thị Quyên đi xe từ tỉnh Cà Mau đến tiệm vàng Kim Sống (đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long) hỏi mua vòng vàng đeo tay.

Lúc này, chủ tiệm vàng liền đưa bộ vòng vàng ximen 21 chiếc cho Quyên xem. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm vàng, Quyên lấy trộm 5 chiếc vòng trị giá hơn 35 triệu đồng giấu vào túi quần rồi bỏ đi.