Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 31-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Cẩm Phượng (60 tuổi) về tội trộm cắp tài sản và Huỳnh An Ninh (56 tuổi, em ruột Phượng) về tội che giấu tội phạm. Đối tượng Huỳnh Cẩm Phượng (60 tuổi) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Kết quả điều tra ban đầu, ngày 11-10, bà ĐTT (77 tuổi, ngụ huyện Trà ôn Vĩnh Long) kiểm tra tài sản thì phát hiện 100 lượng vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn, 1 dây chuyền 1 lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K để trong tủ đã bị lấy mất. Sau đó bà T. đã trình báo công an. Đối tượng Huỳnh An Ninh (56 tuổi, em ruột Phượng) bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo VOV, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Trà Ôn và các đơn vị có liên quan nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, đồng thời mời những người có biểu hiện nghi vấn lên làm việc. Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ một số kim loại màu vàng (khoảng 3 lượng). Ảnh: VOV. Qua đấu tranh, Phượng khai nhận đã lấy trộm số vàng trên. Khám xét chỗ ở của Phượng, cơ quan Công an tạm giữ một số kim loại màu vàng (khoảng 3 lượng) cùng nhiều hóa đơn, giấy viết tay bán vàng có liên quan. Ninh là em ruột của Phượng có biết chuyện chị gái lấy trộm vàng của dì ruột nhưng không tố giác. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.