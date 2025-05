Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 5/5, Công an Bình Thuận cho biết, Công an phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này vừa khám phá thành công vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/5, chị N.T.H (trú đường Phạm Ngọc Thạch) đến Công an phường Phú Trinh trình báo việc bị mất trộm tài sản gồm: 5 chỉ vàng PNJ trong giỏ xách và 2 điện thoại di động hiệu iPhone. Tổng trị giá tài sản mất trộm hơn 100 triệu đồng.