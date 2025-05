Phát hiện, xử lý 48 vụ hàng hoá không rõ nguồn gốc ở Lào Cai

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch chuyên đề triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ VOV, từ ngày 15/4-15/5/2025, lực lượng QLTT tỉnh Lào Cai đã thực hiện kiểm tra 54 lượt/vụ, phát hiện, xử lý 48 vụ vi phạm. Tổng giá trị xử lý trên 460 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu: Kinh doanh hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh; vi phạm về niêm yết giá,... Hàng hoá vi phạm buộc tiêu huỷ gồm: 37 lọ/ hộp sữa bột, sữa non các loại; 173 sản phẩm sữa tươi, sữa chua các loại; 05 gói bột ăn dặm; 84 gói nước Hồng Sâm; thực phẩm chức năng: 26 hộp/lọ viên uống Glucosamine; vitamin elevit; Ca, D3, Mg; Omega-3; Milk Canxi; Sắt Blackmorec; 09 hộp nước muối uống dạng ống các loại; 261 kg lạp xưởng đóng gói; 1.075 gói tăm cay, gà cay, chân gà và cánh gà; 23 kg đùi gà; 218 gói bột ớt khô; 2.300 kg quả táo đỏ; 35 gói trà hoa cúc đường phèn loại 500 gam/gói; 300 gói cổ vịt ăn liền; 244 sản phẩm bánh kẹo các loại; 66 lọ/dây Kem xốp; 16 túi ô mai mận,... QLTT Lào Cai kiểm tra mặt hàng sữa - Ảnh: Tạp chí Công Thương Từ ngày 15/4-15/5/2025, lực lượng QLTT tỉnh Lào Cai đã thực hiện kiểm tra 54 lượt/vụ, phát hiện, xử lý 48 vụ vi phạm - Ảnh: VOV Theo thông tin từ Tạp chí Công Thương, trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó có mặt hàng thịt lợn; ngăn chặn các hành vi vi phạm về giá, hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật; Tiêu huỷ hàng hoá vi phạm - Ảnh: Tạp chí Công Thương Chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, chủ trì hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong nội địa và tuyến biên giới, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, các cơ quan liên quan, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tuyên truyền các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và kịp thời thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật