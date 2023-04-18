Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Bồ Đề tiến hành rà soát phương tiện, tìm kiếm chị Q và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Theo thông tin Zing news, tối 12/4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.P.N.Q (SN 1984, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) về việc chị đi khỏi nhà từ 8h sáng cùng ngày (12/4) nhưng chưa thấy về và không liên lạc được.

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng nhận định chị Q. bị sát hại. Tại hiện trường, điện thoại di động và tiền mặt của nạn nhân không còn. Tiếp tục rà soát liên quan, cảnh sát xác định sáng 12/4, một người đàn ông xuất hiện tại thang máy nơi chị Q. sinh sống rồi đi cùng người phụ nữ này xuống hầm để xe.

Đến 8h sáng ngày 15/4, Công an quận Long Biên phát hiện chị Q đã tử vong trong xe ô tô để trong hầm gửi xe 1 tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm. Thi thể nạn nhân có vệt hằn mờ ở vùng cổ, nhìn sơ bộ chưa thể khẳng định có tác động của ngoại lực hay không. Sau 3 ngày tử vong, thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều chỗ phù nề. Có giả thiết cho rằng chị Q. sau khi tập gym đã đột quỵ.

Đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing news

Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Trương Việt Hùng (SN 1988, quê Hà Nam). Rạng sáng 17/4, Hùng bị cảnh sát bắt giữ ở quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Nam. Thời điểm bị bắt, cảnh sát phát hiện trong túi áo người đàn ông này có túi thuốc chuột. Hùng khai có ý định đi xa hoặc tự tử sau khi gây án.

Được biết, nghi phạm sống tại Hà Nội, không có nghề nghiệp ổn định. Thích chơi điện tử nên Hùng nợ nần bạn bè. Quen biết từ trước, chị Q. nhiều lần góp ý, từ chối cho Hùng vay tiền nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hùng nảy sinh ý định sát hại chị Q. rồi tự tử.

Theo báo CAND cho biết thêm, đối tượng khai nhận khoảng 7h ngày 12/4, Hùng đeo khẩu trang đến chung cư, nơi chị Q. sống rồi bám theo xuống hầm gửi xe. Tại đây, Hùng một tay siết cổ, một tay bịt miệng nạn nhân cho đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, nghi phạm kéo thi thể lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che lại để không bị phát hiện.

Sau đó, Hùng lấy 16 triệu đồng của chị Q. nạp vào tài khoản trò chơi điện tử rồi lái ôtô chở thi thể nạn nhân đến chung cư ở phường Ngọc Lâm. Gây án xong, Hùng đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) để chơi điện tử, rồi đến nhà bạn ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đến 23h ngày 12/4, Hùng quay trở lại quận Long Biên để thuê nhà trọ. Dọc đường, nghi phạm ném điện thoại của chị Q. xuống sông Hồng.

Đối tượng Hùng trên đường bị dẫn giải từ Hà Nam về Hà Nội - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Sáng 13/4, Hùng về Hà Nam và tiếp tục chơi điện tử. Sau đó, nghi phạm về qua nhà chào người thân. Đến ngày 16/4, khi đang đi lang thang ở quốc lộ 1A, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện CQĐT tạm giữ hình sự nghi phạm để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.