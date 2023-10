Theo thông tin An ninh thủ đô, ngày 13/2/2022, tại đường 70 Tân Triều, huyện Thanh Trì, do mâu thuẫn từ trước, Lại Hồng Uy và Vũ Hồng Quân (SN 1989, quê quán tỉnh Hải Dương) xảy ra cãi vã, xô xát.

Đến ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Lại Hồng Uy tội Giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu.

Ngày 14/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lại Hồng Uy và Vũ Hồng Quân về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quyết định truy nã bị can đối với Lại Hồng Uy - Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 3/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Lại Hồng Uy.

Đề nghị người dân, nếu phát hiện đối tượng hãy báo ngay cho Công an huyện Thanh Trì (SĐT: 0949221819), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

