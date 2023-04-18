Vì bực tức và có hơi men trong người, Hoàn đã đánh cha ruột đa chấn thương dẫn đến tử vong.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, công an huyện Lệ Thủy đã bắt giữ Phan Văn Hoàn (SN 1993; ngụ thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy) - nghi can được xác định đánh cha ruột mình là ông Phan Văn D. (SN 1957).
Nguồn tin ban đầu cho biết khoảng 22 giờ ngày 16-4, nhậu say trở về nhà, giữa Hoàn và ông D. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Sẵn hơi men trong người, Hoàn cầm 1 chiếc ca nhựa ném vào mặt cha ruột mình khiến ông này bị chảy máu ở phần mặt.
Thấy con trai hung hãn, ông D. đã bỏ chạy ra ngoài đường liền bị Hoàn đuổi theo. Chạy được một đoạn, ông D. không may bị vấp ngã ra đường. Lúc này, nghịch tử đuổi kịp liền nhẫn tâm dùng chân đá liên tiếp nhiều cái vào người cha ruột của mình.
Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, người nhà sau đó đã đưa ông D đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông D được bệnh viện đã được trả về và tử vong vào ngày 17-4.
Hiện, Hoàn đang bị Công an huyện Lệ Thủy tạm giữ. Tại cơ quan công an, Hoàn thừa nhận hành vi của mình.