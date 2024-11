Người nhà nạn nhân còn cho biết, nạn nhân bị trầm cảm nhiều năm nay, đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng được gia đình kịp thời phát hiện, ngăn cản.

Theo thông tin từ báo Đồng Nai: Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 18-11, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ H. (65 tuổi, ngụ tổ 2, ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán) bất ngờ xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Định Quán đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Sau 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, bà Hạnh bị trầm cảm nhiều năm nay, đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng được gia đình kịp thời phát hiện, ngăn cản. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, thấy khói đen từ nhà bà H., người dân xung quanh chạy đến dập lửa nhưng cửa bị khóa bên trong nên công tác chữa cháy gặp rất khó khăn. Khi mọi người phá được cửa thì phát hiện bà Hạnh đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang dập lửa cứu người (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối ngày 18/11 tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ cháy lớn: Khoảng 22h15 ngày 18/11, tại một xưởng nhựa nằm trong ngõ 115 phố Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Tại hiện trường, lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét trong đêm.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy thuộc Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng... đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo một số nhân chứng, do bên trong nhà xưởng là đồ nhựa nên lửa bùng lên và lan rất nhanh. Bên cạnh xưởng nhựa là một xưởng gỗ.

Đến 0h30 ngày 19/11, lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy xúc để phá sập tường bao, tạo lối cho cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường và đã khống chế được đám cháy. Theo thông tin ban đầu, chưa có thương vong về người.

