Ngay khi phát hiện sự việc, người dân sinh sống gần đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Vụ việc trên xảy ra vào cuối giờ chiều 18/11, tại một phòng trọ ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, vào thời điểm trên, do mâu thuẫn gia đình, Triệu Quang C. (21 tuổi, ở Bắc Kạn) đã dùng bình cứu hỏa đánh tử vong vợ mình là chị Hà Diệu Q. (20 tuổi, ở Bắc Kạn).

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc, anh T.Q.C. (SN 2003) và vợ là chị H.D.Q. (SN 2004, cùng trú tại tỉnh Bắc Kạn) có đến thuê phòng trọ ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để làm việc.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Dân Trí)

Vào khoảng 17h30 chiều 18/11, do mâu thuẫn bột phát khiến 2 vợ chồng anh C. xảy ra cãi nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, anh C. dùng bình cứu hỏa đánh vợ khiến chị Q. bị thương nặng.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân sinh sống gần đó đưa chị Q. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Về phần người chồng, sau khi đánh vợ, anh C. đã tự sát nhưng được mọi người phát hiện và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Phúc nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường; đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng về thụ lý giải quyết và điều tra nguyên nhân.

