Ông Minh Tuệ thông báo dừng đi khất thực: Nhiều người tìm đến, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự

Trong thông báo này, ông Minh Tuệ cho biết vì điều kiện xã hội, an ninh chưa phù hợp cho việc tu học theo hạnh nên chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn xã hội, không tụ tập đông người. Ông Minh Tuệ cho hay khi đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ, cũng không cần người đứng hai bên đường chào đón la ó kêu gào ồn ào, không đúng với chánh pháp. Do đó tạm thời sẽ chưa đi khất thực, khi nào không còn tụ tập đông người hai bên đường thì mới tiếp tục.

Ông Minh Tuệ cư trú tại căn chòi trong khu vực rẫy của người anh trai ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai hồi tháng 6/2024 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thông báo bằng chữ viết tay của ông Minh Tuệ có con dấu xác nhận của công ty anh trai ông Tuệ - Ảnh: Công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ Theo ông Minh Tuệ, việc tập trung trên đường như vậy rất mất trật tự và lộn xộn, ảnh hưởng quá trình tu tập. "Mọi người tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp, mong mọi người giúp đỡ" - ông Minh Tuệ viết.