Nữ sinh 20 tuổi bị công an dỏm 'thao túng tâm lý', lừa tiền của gia đình hơn 3 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhận được đơn trình báo của cháu N.T.G (SN 2005, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Thủ đô bị lừa, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Theo nội dung trình báo, G. nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nguyễn Văn Nam, công tác Phòng Công an kinh tế TP Hà Nội, thông báo G. đang là nghi can trong vụ việc hình sự. Đồng thời yêu cầu G. vào TP.HCM khoảng 5 -10 ngày để trình báo và phối hợp điều tra vụ việc. Tuy nhiên, do G. đang đi học nên không thể vào TP. HCM theo yêu cầu.