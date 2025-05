Khi đi đến km 60 + 650, quốc lộ 5, đoạn gần khu công nghiệp Lai Vu bị xe ô tô đầu kéo 15H-005.41 kéo theo rơ móoc 15R-147.59 do anh T.K.N. sinh năm 1982 ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) đi cùng chiều tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo camera hành trình của ô tô đi phía sau, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô đầu kéo đã đi vào làn dành cho xe máy và xe thô sơ,

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn - Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, theo thông tin từ báo Bình Phước, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào 3h sáng ngày 8/5, xe ôtô khách loại 22 chỗ biển số 50H-724.54 do anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1972, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy trên tuyến ĐT741 hướng TP. Đồng Xoài đi tỉnh Bình Dương. Khi đến KM 49+500, thuộc ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú thì xe ôtô khách xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 60C-532.06 do anh Phạm Minh Tiến (sinh năm 1984, trú thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) điều khiển, đang đỗ phía trước cùng chiều.

Hậu quả, anh N.Đ.H (sinh năm 1971, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) là hành khách trên xe khách tử vong và anh L.B (sinh năm 1991, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là nhân viên xe khách bị thương. Hai xe ôtô hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bình Phước

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Tân Lập điều tiết giao thông và phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.