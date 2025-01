Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can đối với Chu Thị Diệu Châu (19 tuổi, người địa phương) về tội Cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can đối với Chu Thị Diệu Châu (19 tuổi, người địa phương) về tội Cướp tài sản. Theo cơ quan chức năng, do cần tiền tiêu xài, Châu tìm người kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, đổi tiền mới trên mạng để lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Ngày 11/12/2024, Châu sử dụng tài khoản Facebook "Minh Minh", liên hệ với anh T. (34 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) để đổi 80 triệu đồng tiền mới. Hai bên thỏa thuận mức phí đổi tiền là 950.000 đồng và 200.000 đồng phí vận chuyển đến khu vực xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Khoảng 9h ngày 12/12/2024, anh T. thuê ông Đ. (70 tuổi) mang 80 triệu đồng đến điểm hẹn. Còn Châu mang theo một bình xịt hơi cay để làm công cụ gây án. Đối tượng Chu Thị Diệu Châu - Ảnh: Dân Trí Đến 10h30 cùng ngày, qua điện thoại, Châu hướng dẫn ông Đ. đi đến địa điểm chờ sẵn. Khi ông Đ. bỏ tiền ra để kiểm tra, Châu dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông Đ. rồi cướp lấy số tiền. Sau khi gây án, Châu để lại xe máy và bỏ chạy. Số tiền cướp được, đối tượng mua một điện thoại iPhone 16 Pro Max, một đồng hồ Apple Watch, 0,5 chỉ vàng… Ngoài ra, Châu còn rủ bạn đi ăn uống và đi bar chơi hết hơn 20 triệu đồng. Ngày 13/12/2024, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập Châu về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, ở Hà Nội cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Cụ thể, dẫn tin từ VietNamNet, ngày 13/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Hiếu (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa) về hành vi cướp giật tài sản; Tạ Xuân Hải (SN 1977, ở huyện Ứng Hòa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo Công an quận Hà Đông, vào khoảng 22h30 ngày 8/11, đơn vị nhận được trình báo của ông Phan Bá T. (SN 1968, ở quận Hà Đông) về việc bị cướp điện thoại iPhone khi đi bộ tại khu đô thị Văn Quán. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Minh Hiếu - kẻ có nhiều tiền án và mới chấp hành xong án tù trở về địa phương. Khoảng 23h ngày 11/11, lực lượng công an đã bắt được Hiếu tại tỉnh Hòa Bình. Sau đó, công an bắt giữ Tạ Xuân Hải. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, công an thu giữ 11 điện thoại iPhone các loại, 1 xe máy mà Hiếu sử dụng đi cướp giật. Hiếu khai, tháng 7/2024, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản, do lười lao động, không có tiền ăn tiêu nên gã nảy sinh ý định đi cướp giật. Để thực hiện hành vi phạm tội, Hiếu mua xe máy không chính chủ từ nguồn trôi nổi làm phương tiện gây án. 2 đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: VietNamNet Khi cướp giật được điện thoại, Hiếu chờ đến đêm mới băng qua cánh đồng ở địa phương, giấu điện thoại ở bờ ruộng rồi về nhà. Sau đó, Hiếu liên hệ với Hải để bán tài sản phi pháp. Để tránh bị phát hiện, Hải và Hiếu thường hẹn nhau ra khu vực cánh đồng giao nhận điện thoại và chuyển khoản trả tiền. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên Hiếu đã thực hiện 10 vụ cướp giật với tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Hà Nội: Nam thanh niên cướp ô tô, đánh chết cụ ông, nghi do 'ngáo đá' Khoảng hơn 16h ngày 20/11, có một nam thanh niên không mặc gì, chưa rõ danh tính, nghi ''ngáo đá'' đi đến đường Nhật Tân thuộc địa bàn, dùng gậy đập vỡ cửa kính, cướp ô tô bỏ chạy. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-quai-19-tuoi-o-ha-noi-cuop-tien-cua-cu-ong-ru-ban-i-bar-ot-het-20-trieu-ong-716332.html Theo Tuệ Anh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-quai-19-tuoi-o-ha-noi-cuop-tien-cua-cu-ong-ru-ban-i-bar-ot-het-20-trieu-ong-716332.html