Sau khi tông nữ lao công đang quét dọn trên cầu Trần Phú (TP Nha Trang) tử vong, tài xế tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng 30/5, ông Trần Văn Hương, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra về vụ tai nạn giao thông làm một nhân viên của công ty này tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh).

Cụ thể, khoảng 1h15 ngày 30/5, lúc bà Tuyết đang quét dọn trên cầu Trần Phú theo hướng phường Vĩnh Thọ về trung tâm TP Nha Trang. Lúc này, một ôtô (chưa rõ người điều khiển) chạy trên cầu cùng chiều đã tông vào bà Tuyết. Cú tông mạnh làm nữ lao công bị hất văng lên bồn hoa giữa cầu, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng CSGT và Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu giữ mảnh vỡ của xe gây tai nạn.

Sau khi tông nữ công nhân tử vong, ôtô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang thông tin thêm, hiện nay, thi thể nữ công nhân đang được đưa vào nhà xác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cơ quan công an khám nghiệm tử thi. Đồng thời, công đoàn công ty sẽ sớm đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nữ công nhân xấu số.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng nghiệp vụ đang cho trích xuất hệ thống camera dọc đường Trần Phú, đồng thời truy xét người và chiếc xe gây ra vụ tai nạn trên.

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