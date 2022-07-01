Những vật dụng cần thiết bạn nên luôn mang theo trong túi xách của bạn

Đời sống 01/07/2022 12:57

Túi xách luôn là vật dụng được mọi người ưa chuộng và đem bên mình mỗi khi ra ngoài. Chúng không chỉ có nhiều kiểu dáng và thiết kế khác nhau mà còn là một trong những vật dụng hữu ích nhất khi chứa đựng được những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Túi xách luôn là vật dụng được mọi người ưa chuộng và đem bên mình mỗi khi ra ngoài. Chúng không chỉ có nhiều kiểu dáng và thiết kế khác nhau mà còn là một trong những vật dụng hữu ích nhất khi chứa đựng được những vật dụng cần thiết hàng ngày. Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua khoảnh khắc khó chịu khi bạn không ở nhà và cần một thứ gì đó quá quan trọng. Để giúp bạn tránh những phiền toái như thế này trong tương lai, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các vật dụng cần thiết mà mọi người nên luôn mang theo trong túi xách của mình.

Những vật dụng cần thiết bạn nên luôn mang theo trong túi xách của bạn - Ảnh 1
Những vật dụng cần thiết bạn nên luôn mang theo trong túi xách của bạn

 

Nước rửa tay sát khuẩn

Đây có lẽ là một trong những vật dụng quan trọng nhất mà tất cả chúng ta nên mang theo bên mình, đặc biệt là trong thời buổi hiện nay. Không nhiều người nhận ra nhưng tất cả chúng ta đều tiếp xúc với rất nhiều vi trùng, cho dù đó là từ nhà vệ sinh công cộng, tay nắm cửa văn phòng hay trong thang máy. Rất tiếc, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tiếp cận ngay với xà phòng và nước, vì vậy nước rửa tay chống vi khuẩn là thứ tốt nhất bạn có thể nghĩ tới. Có rất nhiều loại nước rửa tay nhỏ và nhỏ gọn, rất thuận tiện để mang theo trong bất kỳ loại túi hoặc ví nào.

Thuốc

Chúng tôi không nói rằng bạn cần phải mang theo bộ sơ cứu dự trữ đầy đủ ở mọi nơi bạn đến, mặc dù nó luôn tiện dụng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên mang theo một vài viên thuốc hữu ích như thuốc giảm đau, thuốc kháng histamine và thậm chí cả thuốc chống tiêu chảy. Bạn không bao giờ biết liệu bạn hay ai khác có thể chỉ cần những thứ này hay không. Tất cả chúng ta đều biết rằng không có gì tồi tệ hơn là không may bị mắc kẹt với một cơn đau đầu khó chịu và không có bất cứ điều gì để giảm bớt cơn đau. Ngoài ra, đối với những người đang dùng thuốc theo toa, bạn cũng nên giữ chúng bên mình.

Một gói khăn giấy nhỏ

Ngay cả khi bạn không bị dị ứng, bạn cũng sẽ có một gói khăn giấy. Cho dù đó là để làm sạch nước mũi, thức ăn rơi vãi hay đơn giản là để lau tay, đây chắc chắn là những thứ cần phải có trong túi xách của bạn.

Viên ngậm thơm miệng

Vật dụng thiết yếu tiếp theo này là hoàn toàn cần thiết vì bạn không bao giờ biết khi nào mình có thể cần chúng, vì vậy tốt nhất là bạn nên mang theo chúng mọi lúc. Vì bạn không bao giờ biết mình có thể gặp ai sau khi ăn món bún đậu mắm tôm ngon nhất. Vì vậy, để tránh cảm thấy xấu hổ, bạn chỉ cần giữ một vài viên bạc hà trong túi xách của mình.

Bộ sạc điện thoại di động

Tất cả chúng ta đều biết rằng không có gì tồi tệ hơn cảm giác mất mát hoàn toàn khi bạn vừa ra khỏi nhà và sau đó nhận ra điện thoại của mình sắp sập nguồn. Một trong những cách tốt nhất để giữ cho điện thoại của bạn được sạc đầy cả ngày khá dễ dàng - chỉ cần mang theo bộ sạc điện thoại di động trong túi của bạn. Đã qua rồi cái thời mà mọi người có thể đi hàng giờ mà không thể liên lạc được. Ngoài ra, vì lý do an toàn, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng điện thoại di động của bạn đã được sạc đầy.

Đây là lý do tại sao bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày

Đây là lý do tại sao bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày

Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng thời gian duy nhất cần dùng kem chống nắng vào những ngày ra nắng. Tuy nhiên, điều đó là không chính xác. Mọi người cần bôi kem chống nắng quanh năm!

Xem thêm
Từ khóa:   những vật dụng bạn nên mang theo trong túi xách những vật dụng cần thiết khi đi ra ngoài túi xách bạn nên đựng những thứ gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!