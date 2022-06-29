Tại sao nha đam nên là một thực phẩm chủ yếu trong quy trình chăm sóc da của bạn?

Làm đẹp 29/06/2022 03:34

Những cây trồng trong nhà tưởng chừng như nhỏ nhắn nhưng chúng hữu ích hơn bạn tưởng đấy. Trên thực tế, gel lô hội là một trong những món đồ tốt nhất nên có trong bộ sưu tập dưỡng da của bạn.

Những cây trồng trong nhà tưởng chừng như nhỏ nhắn nhưng chúng hữu ích hơn bạn tưởng đấy. Trên thực tế, gel lô hội là một trong những món đồ tốt nhất nên có trong bộ sưu tập dưỡng da của bạn. Kể từ khi các nghiên cứu được thực hiện trên cây, ngày càng có nhiều người bắt đầu xem loại gel này như một sản phẩm "thần kỳ". Chà, chúng ta cũng không thể không bắt kịp xu hướng này. Hãy xem tại sao gel lô hội là chén thánh của các sản phẩm chăm sóc da!

Tại sao nha đam nên là một thực phẩm chủ yếu trong quy trình chăm sóc da của bạn? - Ảnh 1
Tại sao nha đam nên là một thực phẩm chủ yếu trong quy trình chăm sóc da của bạn?

Làm dịu vết bỏng

Điều này đã được biết đến khá nhiều, nhưng lô hội là một phương thuốc tuyệt vời cho các vết bỏng - từ bỏng nắng đến bất kỳ loại bỏng nhẹ nào khác. Tuy nhiên, chúng ta nên nhấn mạnh rằng lô hội sẽ không ngăn ngừa cháy nắng - nó chỉ giúp làm dịu da sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời một thời gian dài. Gel thực vật tự nhiên có đặc tính làm mát và chống viêm, do đó nó là một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất để làm dịu da. Gel lô hội chứa đầy chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp da nhanh lành hơn.

Dưỡng ẩm cho da

Không giống như kem dưỡng ẩm mua ở cửa hàng, gel lô hội không để lại lớp màng nhờn trên da sau khi thoa. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại - làm thông thoáng lỗ chân lông và làm mềm da. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị sau cạo râu. Vì nó giúp giữ nước cho da cũng như chữa lành vết bỏng và vết cắt do dao cạo. Chưa kể, nó sẽ giúp điều trị da khô.

Tăng cường chữa lành vết thương

Nó đã trở thành một thực tế rằng lô hội cực kỳ lành mạnh cho làn da. Từ vết bỏng đến vết cắt, lô hội rất có lợi. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp bỏng cấp độ một và cấp độ hai. Trên thực tế, lô hội có thể giúp tăng tốc độ tái tạo da gấp tám lần! Một trong những lý do cho điều này là lô hội thâm nhập vào lớp biểu bì (lớp ngoài cùng của da) nhanh hơn nước.

Chống lão hóa

Với tất cả các loại kem và huyết thanh trên thị trường, bạn rất dễ bị nhầm lẫn giữa loại nào hiệu quả và loại nào không khi nói đến chống lão hóa. Chà, gel lô hội có rất nhiều vitamin C, vitamin E và beta-carotene. Điều này có nghĩa là nó tự nhiên, là một loại gel chống lão hóa. Trên hết, lô hội có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Điều này sẽ giúp làm giảm các nhược điểm trên da và các vết nhăn của tuổi tác. Như thể tất cả những điều đó là chưa đủ, lô hội còn giúp tăng sản xuất collagen trong cơ thể, giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Có nghĩa là, nó sẽ làm cho làn da trông trẻ hơn và căng hơn.

Giảm nhiễm trùng và mụn

Những người bị mụn trứng cá sẽ tìm thấy sự dịu nhẹ rất cần thiết trong gel lô hội. Nó giúp làm sạch da nhẹ nhàng. Tất nhiên, đặc tính kháng khuẩn của nó giúp điều trị mụn nhọt mà không gây tổn thương cho da. Ngoài ra, lô hội là một chất khử trùng bảo vệ chống lại vi khuẩn. Nha đam cũng chứa polysaccharides và gibberellins - những chất này giúp phát triển tất cả các tế bào mới đồng thời giảm viêm và mẩn đỏ trên da. Như thể vẫn chưa đủ, lô hội còn hoạt động như một chất làm se khít giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa, vi khuẩn và bụi bẩn trong lỗ chân lông.

Làm sáng vết thâm trên mặt

Như chúng ta đã biết, nha đam có chứa những chất giúp tăng sinh tế bào da, giảm mẩn đỏ và chống viêm da. Do đó, lô hội có thể giúp giảm sự xuất hiện của các vết thâm trên da bằng cách làm dịu kích ứng và mẩn đỏ đồng thời giúp sản sinh các tế bào da mới để thay thế các tế bào da bị sẹo. Đương nhiên, không có giải pháp thần kỳ nào cho tất cả các vấn đề về da, nhưng lô hội gần như làm được điều đó.

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