Bạn đã thử Pilates chưa? Nếu chưa, đây là lý do tại sao bạn nên thử

Khi tìm kiếm một bài tập mới để thử, có thể khó tìm được thứ bạn thích mà vẫn mang lại nhiều lợi ích. Chưa kể, việc điều chỉnh các bài tập cho phù hợp với mức độ thể chất của bạn cũng có thể là một thách thức. Bạn có thể làm gì tại nhà mà không cần bất kỳ thiết bị nào khác ngoài một tấm thảm tập yoga? Pilates! Nếu bạn là người chưa thử Pilates và đang băn khoăn không biết có nên dùng thử hay không, chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao Pilates lại tuyệt vời đối với tất cả mọi người.

Trong những năm đầu của tuổi 20, hầu hết chúng ta bắt đầu mất khoảng 1% thể tích của vùng hồi hải mã - một phần của não chịu trách nhiệm về trí nhớ và chức năng nhận thức. Theo nghĩa đen, bộ não của chúng ta đang co lại. Tuy nhiên, bộ não của chúng ta cũng có khả năng tạo ra các tế bào mới. Làm như vậy có nghĩa là trí nhớ tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, giải quyết vấn đề tốt hơn và thậm chí là chỉ số IQ cao hơn. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng tập thể dục cải thiện quá trình hình thành thần kinh - tạo ra các tế bào não mới - và giúp bảo vệ các tế bào hiện có. Trên thực tế, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người thậm chí còn có chức năng não tốt hơn sau các bài tập trí óc như yoga hoặc Pilates.

Pilates làm giảm căng thẳng tích tụ trong cơ thông qua điều hòa nhẹ nhàng và từ từ. Hoạt động cơ bắp cần thiết kết hợp với việc kéo căng được tích hợp trong bài tập sẽ giúp bạn giải phóng căng thẳng ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đồng thời tăng cường sức mạnh và thư giãn cùng một lúc.

Phát triển sức mạnh cốt lõi

Các cơ cốt lõi của cơ thể là những cơ nằm sâu trong bụng, lưng và sàn chậu. Tất cả chúng ta đều dựa vào những cơ này để hỗ trợ và giúp lưng khỏe, tư thế tốt và các kiểu chuyển động hiệu quả. Khi lõi cứng, khung của cơ thể được nâng đỡ nhiều hơn. Cổ và vai của bạn có thể thư giãn, đồng thời các cơ và khớp còn lại của bạn có thể tự do thực hiện công việc của chúng. Một phần thưởng nhỏ của một cốt lõi mạnh mẽ là một cái bụng phẳng hơn.

Tăng tính linh hoạt

Khi tập Pilates, bạn có xu hướng tăng chiều dài và độ giãn của cơ cũng như phạm vi chuyển động của các khớp một cách an toàn. Bạn không cần phải nghiên cứu quá sâu về các bài tập, nghĩa là nó sẽ không quá choáng ngợp đối với người mới bắt đầu.

Tăng năng lượng

Nghe có vẻ như là một nghịch lý, nhưng bạn càng tập thể dục nhiều, bạn sẽ càng có nhiều năng lượng hơn. Và bạn càng tràn đầy sinh lực, bạn càng muốn tập thể dục hơn. Pilates là một bài tập giúp mang lại hơi thở và tuần hoàn, kích thích cột sống và cơ bắp, đồng thời giải phóng endorphin giống như tất cả các bài tập. Pilates được coi là tốt cho tim mạch!

Cải thiện tư thế của bạn

Như chúng tôi đã đề cập, Pilates tập trung vào các cơ cốt lõi rất nhiều. Điều này dẫn đến cải thiện tư thế. Vì quá trình tập luyện duy trì sự cân bằng và liên kết tốt trong khi chuyển động từ từ qua các động tác, nên điều này sẽ giúp bạn ngồi và đứng thẳng lưng trong thời gian còn lại.