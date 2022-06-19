Bạn đã thử Pilates chưa? Nếu chưa, đây là lý do tại sao bạn nên thử

Làm đẹp 19/06/2022 22:39

Khi tìm kiếm một bài tập mới để thử, có thể khó tìm được thứ bạn thích mà vẫn mang lại nhiều lợi ích. Chưa kể, việc điều chỉnh các bài tập cho phù hợp với mức độ thể chất của bạn cũng có thể là một thách thức. Bạn có thể làm gì tại nhà mà không cần bất kỳ thiết bị nào khác ngoài một tấm thảm tập yoga? Đó là Pilates!

Khi tìm kiếm một bài tập mới để thử, có thể khó tìm được thứ bạn thích mà vẫn mang lại nhiều lợi ích. Chưa kể, việc điều chỉnh các bài tập cho phù hợp với mức độ thể chất của bạn cũng có thể là một thách thức. Bạn có thể làm gì tại nhà mà không cần bất kỳ thiết bị nào khác ngoài một tấm thảm tập yoga? Pilates! Nếu bạn là người chưa thử Pilates và đang băn khoăn không biết có nên dùng thử hay không, chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao Pilates lại tuyệt vời đối với tất cả mọi người.

Bạn đã thử Pilates chưa? Nếu chưa, đây là lý do tại sao bạn nên thử - Ảnh 1
Bạn đã thử Pilates chưa? Nếu chưa, đây là lý do tại sao bạn nên thử

Cải thiện trí nhớ của bạn

Trong những năm đầu của tuổi 20, hầu hết chúng ta bắt đầu mất khoảng 1% thể tích của vùng hồi hải mã - một phần của não chịu trách nhiệm về trí nhớ và chức năng nhận thức. Theo nghĩa đen, bộ não của chúng ta đang co lại. Tuy nhiên, bộ não của chúng ta cũng có khả năng tạo ra các tế bào mới. Làm như vậy có nghĩa là trí nhớ tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, giải quyết vấn đề tốt hơn và thậm chí là chỉ số IQ cao hơn. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng tập thể dục cải thiện quá trình hình thành thần kinh - tạo ra các tế bào não mới - và giúp bảo vệ các tế bào hiện có. Trên thực tế, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người thậm chí còn có chức năng não tốt hơn sau các bài tập trí óc như yoga hoặc Pilates.

Giảm căng thẳng

Pilates làm giảm căng thẳng tích tụ trong cơ thông qua điều hòa nhẹ nhàng và từ từ. Hoạt động cơ bắp cần thiết kết hợp với việc kéo căng được tích hợp trong bài tập sẽ giúp bạn giải phóng căng thẳng ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đồng thời tăng cường sức mạnh và thư giãn cùng một lúc.

Phát triển sức mạnh cốt lõi

Các cơ cốt lõi của cơ thể là những cơ nằm sâu trong bụng, lưng và sàn chậu. Tất cả chúng ta đều dựa vào những cơ này để hỗ trợ và giúp lưng khỏe, tư thế tốt và các kiểu chuyển động hiệu quả. Khi lõi cứng, khung của cơ thể được nâng đỡ nhiều hơn. Cổ và vai của bạn có thể thư giãn, đồng thời các cơ và khớp còn lại của bạn có thể tự do thực hiện công việc của chúng. Một phần thưởng nhỏ của một cốt lõi mạnh mẽ là một cái bụng phẳng hơn.

Tăng tính linh hoạt

Khi tập Pilates, bạn có xu hướng tăng chiều dài và độ giãn của cơ cũng như phạm vi chuyển động của các khớp một cách an toàn. Bạn không cần phải nghiên cứu quá sâu về các bài tập, nghĩa là nó sẽ không quá choáng ngợp đối với người mới bắt đầu.

Tăng năng lượng

Nghe có vẻ như là một nghịch lý, nhưng bạn càng tập thể dục nhiều, bạn sẽ càng có nhiều năng lượng hơn. Và bạn càng tràn đầy sinh lực, bạn càng muốn tập thể dục hơn. Pilates là một bài tập giúp mang lại hơi thở và tuần hoàn, kích thích cột sống và cơ bắp, đồng thời giải phóng endorphin giống như tất cả các bài tập. Pilates được coi là tốt cho tim mạch!

Cải thiện tư thế của bạn

Như chúng tôi đã đề cập, Pilates tập trung vào các cơ cốt lõi rất nhiều. Điều này dẫn đến cải thiện tư thế. Vì quá trình tập luyện duy trì sự cân bằng và liên kết tốt trong khi chuyển động từ từ qua các động tác, nên điều này sẽ giúp bạn ngồi và đứng thẳng lưng trong thời gian còn lại.

Chọn bài tập phù hợp với cơ thể là chìa khóa quyết định thành công của quá trình rèn luyện thể lực

Chọn bài tập phù hợp với cơ thể là chìa khóa quyết định thành công của quá trình rèn luyện thể lực

Mỗi người có mục tiêu khác nhau cho cơ thể của họ. Mặc dù có rất nhiều chương trình khác nhau dựa trên mục tiêu của bạn, bạn nên luôn chọn những chương trình mà bạn thích. Đừng giới hạn bản thân trong 1 loại kế hoạch thể dục.

Xem thêm
Từ khóa:   cải thiện trí nhớ giảm căng thẳng tăng tính linh hoạt tăng năng lượng cải thiện tư thế phát triển sức mạnh cốt lõi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 49 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 4 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới