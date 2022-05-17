Chọn bài tập phù hợp với cơ thể là chìa khóa quyết định thành công của quá trình rèn luyện thể lực

Mỗi người có mục tiêu khác nhau cho cơ thể của họ. Mặc dù có rất nhiều chương trình khác nhau dựa trên mục tiêu của bạn, bạn nên luôn chọn những chương trình mà bạn thích. Đừng giới hạn bản thân trong 1 loại kế hoạch thể dục.

Không có bài tập luyện tiêu chuẩn hoàn hảo cho tất cả mọi người cho dù các quảng cáo và lớp học trực tuyến nói với bạn điều gì. Mỗi người có mục tiêu khác nhau cho cơ thể của họ và một số thậm chí có những hạn chế hoặc chấn thương mà họ phải ghi nhớ trước khi tập thể dục. Mặc dù có rất nhiều chương trình khác nhau dựa trên mục tiêu của bạn, bạn nên luôn chọn những chương trình mà bạn thích. Đừng giới hạn bản thân trong 1 loại kế hoạch thể dục. Thử nghiệm các loại bài tập khác nhau và xem bài tập nào phù hợp nhất với bạn, bài tập nào bạn thích nhất và bài tập nào đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu thể dục của mình. Một điều quan trọng cần nhớ là không tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày. Những người cuồng thể dục và những vận động viên giỏi nhất họ thường tập luyện cường độ cao, sau đó là tập luyện cường độ thấp vào ngày hôm sau. Khi đó cơ thể của bạn được phục hồi đúng cách và nó cũng sẽ giảm nguy cơ chấn thương ở một mức độ lớn. Nếu có bất kỳ hạn chế nào trong cơ thể bạn khi tập luyện, chúng tôi có một số lựa chọn thay thế cho bạn.

Cách chọn bài tập phù hợp cho bạn Chấn thương ở tay Nếu chấn thương tay là điều duy nhất khiến bạn không thể tập luyện, chúng tôi có một số giải pháp cho bạn. Bạn vẫn có thể thực hiện nhiều bài tập mà không làm căng tay. Các bài tập tim mạch luôn phù hợp với bạn. Đi bộ nếu bạn mới bắt đầu và chuyển sang chạy nước rút và cuối cùng là chạy bộ. Đừng cố đạp xe như một bài tập tim mạch vì việc bám liên tục vào ghi đông đôi khi có thể làm trầm trọng thêm chấn thương tay. Vết thương ở tay của bạn chỉ là tạm thời, vậy tại sao bạn không sử dụng thời gian hồi phục để tập phần dưới và giảm mỡ toàn thân. Cardio sẽ đảm bảo rằng bạn giảm mỡ. Ngoài ra, bạn nên có một số ngày trong tuần mà bạn thực hiện các động tác squat, nâng cao gối, gập bụng, v.v ... Không có áp lực nào lên tay trong tất cả các bài tập này.

Chấn thương ở chân Các chấn thương ở mắt cá chân, đầu gối và bàn chân hạn chế hầu hết các vận động viên. Đây là những chấn thương phổ biến nhất đòi hỏi bạn phải nghỉ ngơi một thời gian để nó lành lại. Thời gian hồi phục khiến bạn mất rất nhiều động lực mà bạn đã đạt được trước khi bị chấn thương. Một số bài tập mà bạn có thể thực hiện mà không bị đau chân là - hít xà đơn, chống đẩy với chân đặt trên bệ cao hơn, đạp một chiếc xe đạp thể dục bằng 1 chân, bơi, ép ngực, bài tập cuốn tạ tập cơ tay trước, bài tập vai bằng tạ đơn và tạ đôi, v.v. Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn bị thương, đó là lúc bạn nên để bộ phận đó được nghỉ ngơi và hoạt động để tăng cường sức mạnh cho các bộ phận khác trên cơ thể. Giải quyết chúng và tìm những cách thú vị để tập thể dục mỗi ngày. Chấn thương ở chân Không tập thể dục nếu bạn Bạn đang thiếu ngủ - Tập thể dục là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày nhưng không phải khi bạn mất ngủ vì nó. Ưu tiên ngủ nhiều hơn tập thể dục và đảm bảo ngủ tối thiểu 6 tiếng mỗi ngày. Bạn cảm thấy ốm - Hãy dành một ngày để hồi phục và sau đó bạn có thể tiếp tục thói quen tập luyện của mình. Đừng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn để tập thể dục vì mục đích chung của việc tập luyện là để khỏe mạnh. Bạn đã đẩy cơ thể đến giới hạn tối đa - Sau một ngày tập luyện căng thẳng, như chạy marathon, bạn nên nghỉ một ngày để ăn mừng thay vì quay lại tập luyện trở lại. Cơ thể của bạn không nên quá đau trước khi bạn bắt đầu tập luyện.

Những lý do giải thích tại sao tập thể dục vào buổi sáng tốt hơn Buổi sáng có thể là thời điểm tốt hơn để tập thể dục vì nó có một số lợi ích đến bất ngờ. Nếu bạn là một trong những người cảm thấy khó tìm được thời gian để có được một buổi tập, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển nó sang đầu ngày.

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