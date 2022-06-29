Đây là lý do tại sao bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày

Một sản phẩm nên có trong thói quen chăm sóc da quanh năm của mọi người là kem chống nắng. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng thời gian duy nhất cần dùng kem chống nắng vào những ngày ra nắng. Tuy nhiên, điều đó là không chính xác. Mọi người cần bôi kem chống nắng quanh năm! Bất kể thời tiết, mưa hay nắng, bạn nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày như một phần trong quy trình chăm sóc da của mình. Chúng tôi sẽ giải thích tại sao lại như vậy.

Dù kế hoạch của bạn trong ngày là gì, dù bạn đang ở trong nhà hay đi ra ngoài, thoa kem chống nắng là điều bắt buộc. Ngay cả khi trời u ám và nhiều mây. Lý do là kem chống nắng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Đó là những tia đến từ mặt trời và gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho làn da của chúng ta theo thời gian. Tiếp xúc lâu dài với tia UV dẫn đến tăng lão hóa, nếp nhăn, cháy nắng và tất nhiên là ung thư da. Về những ngày nhiều mây: ngay cả khi bên ngoài trời không nắng, khoảng 80% tia UV vẫn xuyên qua được các đám mây! Chưa kể, ngay cả khi bạn đang ở bên trong, tia UV vẫn xuyên qua cửa sổ, vì vậy đừng cảm thấy thoải mái mà không thoa kem chống nắng trước!

Kem chống nắng giúp duy trì làn da đều màu

Bằng cách ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và những thứ tương tự, kem chống nắng giúp ngăn ngừa sự đổi màu và các đốm đen do tác hại của ánh nắng mặt trời. Đương nhiên, điều này dẫn đến một làn da tổng thể mịn màng và đều màu hơn. Ngoài ra, cháy nắng không phải là vô tội như chúng có vẻ. Trên thực tế, một số người có thể nghĩ rằng tác hại của vết cháy nắng sẽ mờ đi ngay sau khi vết mẩn đỏ xuất hiện, nhưng điều đó không đúng. Các tia UV thực sự xuyên qua da đến tận các lớp sâu của nó, nơi các tế bào có thể bị tổn thương hoặc thậm chí bị giết chết.

Kem chống nắng ngăn ngừa lão hóa sớm

Như chúng tôi đã đề cập, tia UV là điều tối kỵ đối với làn da. Những tổn thương mà chúng gây ra cho da được gọi là hiện tượng ảnh hưởng, nghĩa là da có thể trở nên sần sùi và dày lên theo thời gian. Bên cạnh đó, tác hại của ánh nắng mặt trời phá vỡ collagen trong da, góp phần hình thành các nếp nhăn, chảy xệ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người dưới 55 tuổi bôi kem chống nắng thường xuyên có khả năng phát triển các dấu hiệu lão hóa này thấp hơn 24% so với những người không sử dụng kem chống nắng.

Kem chống nắng làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư da

Ung thư da là dạng ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Bằng cách thoa kem chống nắng mỗi ngày, bạn sẽ giảm một nửa nguy cơ mắc bất kỳ dạng ung thư da nào! Đó là một sự khác biệt lớn và có thể cứu sống.

Kem chống nắng giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh tổng thể

Theo các bác sĩ da liễu, làn da sẽ khỏe mạnh hơn khi sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Khi sử dụng kem chống nắng, các protein thiết yếu trong da như keratin sẽ được bảo vệ. Các protein này chịu trách nhiệm chính trong việc giữ cho làn da mịn màng và khỏe mạnh cả về ngoại hình và chức năng.