Những cách biến tấu món rau muống xào thơm ngon, giàu dưỡng chất

Đây là một món ngon dân dã với cách chế biến vô cùng đơn giản, chay mặn đều dùng được. Sự kết hợp giữa vị giòn ngọt của rau muống cùng vị chao béo ngậy sẽ mang đến món ăn thơm ngon và đầy thú vị cho bữa cơm gia đình.

Rau muống là loại rau rất quen thuộc với các bữa ăn của gia đình Việt. Rau muống xào có màu xanh hấp dẫn, kết hợp với các nguyên liệu đi kèm vừa đơn giản, dễ làm vừa giúp món ăn trở nên ngon miệng hơn.

- Chao 150gr

- Hành boa rô 20gr

- Đường trắng 1/2 muỗng canh

- Hạt nêm Maggi 1 muỗng canh

- Muối 1/2 muỗng cà phê

- Nước tương 2 muỗng canh

- Dầu ăn 2 muỗng canh

+ Cách thực hiện

Sự kết hợp giữa vị giòn ngọt của rau muống cùng vị chao béo ngậy sẽ mang đến món ăn thơm ngon

- Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu nói trên. Bắt đầu bằng việc cắt nấm đùi gà thành từng khoanh tròn dày khoảng 2-3cm rồi cắt đôi.

- Bắc nồi nước sôi lên bếp, luộc sơ 300gr rau muống rồi ngâm vào nước lạnh.

- Làm nước sốt chao bằng cách nghiền nhuyễn 150gr chao cùng với 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm Maggi Nấm hương rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện.

- Bắc chảo nóng, phi thơm hành boa rô với 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho nấm đùi gà vào xào săn trong 3 phút rồi đổ cho hỗn hợp sốt chao khi nãy vào đảo đều và nấu đến khi nấm đùi gà ngấm đều sốt chao thì cho rau muống vào xào trong thời gian 4 phút.

Cho rau muống vào xào trong thời gian 4 phút

- Khi rau muống chín thì dọn ra đĩa, ăn cùng cơm nóng.

Rau muống giòn mát, nấm đùi gà vị ngọt thanh, quyện cùng mùi thơm và vị béo của chao khiến bữa cơm gia đình vào những ngày chay trở nên đậm đà hơn hẳn. Vừa ngon miệng, vừa đơn giản, mọi người còn chần chừ gì mà chưa thử?

2. Công thức làm món rau muống xào bò

Nguyên liệu đơn giản mà lại mất ít thời gian chế biến. Đây là món ăn không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng. Rau muống giòn, thịt bò mềm rất đưa cơm, chỉ mất 15 phút là bạn đã có đĩa rau muống xào tỏi thơm ngon

+ Thành phần nguyên liệu

- Rau muống 400gr

- Thịt bò 200gr

- Tỏi băm 2 muỗng cà phê

- Nước mắm 1 muỗng cà phê

- Đường trắng 1/2 muỗng cà phê

- Muối 1/2 muỗng cà phê

- Tiêu 1/4 muỗng cà phê

- Bột ngọt 1 muỗng cà phê

- Dầu ăn 2 muỗng canh

- Bột năng 1/2 muỗng cà phê

+ Cách thực hiện

- Rau muống nhặt sạch lá úa, bỏ bớt lá già, rửa sạch.

- Thịt bò rửa sạch, cắt miếng nhỏ vừa ăn, ướp thịt cùng 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột năng trong khoảng 30 phút.

- Chần sơ qua rau muống với nước sôi, vớt ra, rửa qua nước lạnh rồi để ráo nước.

- Bắt chảo lên bếp, phi thơm 1 muỗng cà phê tỏi băm cùng với 1 muỗng canh dầu ăn rồi cho tiếp phần thịt bò đã ướp vào, đảo nhanh tay với lửa to cho chín rồi múc ra đĩa.

Cho phần thịt bò đã ướp vào, đảo nhanh tay với lửa to cho chín rồi múc ra đĩa

- Phi thơm số tỏi băm đã chuẩn bị còn lại với 1 muỗng canh dầu ăn trong chảo khác rồi cho rau muống vào xào, nêm 1/2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối, đảo đều.

- Khi rau muống chín thì trộn thịt bò vào, thêm 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm, đảo đều rồi tắt bếp, cho thành phẩm ra đĩa, rắc thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu và ăn với cơm nóng.

Rau muống giòn, thịt bò mềm rất đưa cơm

3. Cách chế biến món rau muống xào ốc móng tay

Thịt của ốc móng tay rất chắc và có vị ngọt tự nhiên, dai dai nên được dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon độc đáo như ốc móng tay xào me, gỏi ốc móng tay, ốc nướng mỡ hành, xào rau răm,... và đặc biệt là ốc móng tay xào chung với rau muống. Món ăn này có thể dùng để ăn chơi hoặc ăn với cơm nóng đều rất ngon.

+ Thành phần nguyên liệu

- Ốc móng tay 350gr

- Rau muống 200gr

- Tỏi 2 tép

- Ớt bột 1/2 muỗng cà phê

- Muối 1 muỗng cà phê

- Hạt nêm 1 muỗng cà phê

- Nước mắm 1 muỗng canh

- Dầu ăn 2 muỗng canh

+ Cách thực hiện

- Ốc móng tay mua về rửa sạch, ngâm vào tô nước lạnh để ra bớt chất bẩn, dùng dao cạy bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt. Rau muống nhặt bỏ phần già, rửa sạch và để ráo.

- Đun 1 nồi nước sôi, cho rau muống vào chần sơ qua, vớt ra, bỏ vào tô nước đá lạnh để khoảng 5 phút cho rau xanh giòn. Phi thơm tỏi cắt nhỏ với dầu ăn trong chảo.

- Cho thịt ốc móng tay vào xào với lửa lớn. Nêm nếm gia vị ớt bột, muối, hạt nêm, nước mắm cho vừa ăn.

- Cuối cùng đổ rau muống vừa luộc vào, đảo đều, tắt bếp. Cho món ăn ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng.

Ốc móng tay xào chung với rau muống có thể dùng để ăn chơi hoặc ăn với cơm nóng đều rất ngon

4. Công thức chế biến món rau muống xào mắm ruốc

Rau muống xào là món ăn đã quá quen thuộc với nhiều người, giờ đây chỉ cần biến tấu thêm chút mắm ruốc và gia vị là đã tạo ra một hương vị mới cho món rau muống xào, vừa đậm đà vừa ngon miệng.

+ Thành phần nguyên liệu

- Rau muống 400gr

- Mắm ruốc 1 muỗng canh

- Tỏi 2 tép

- Muối 1/2 muỗng cà phê

- Đường trắng 1 muỗng cà phê

- Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

- Dầu ăn 2 muỗng canh

- Ớt 1 trái

+ Hướng dẫn thực hiện

- Rau muống nhặt bỏ lá úa, rửa sạch, ngắt thành đoạn vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, cắt nhỏ.

- Bắt chảo lên bếp phi thơm tỏi với 2 muỗng canh dầu ăn, cho rau muống vào xào khoảng 5 phút.

- Đổ mắm ruốc đã chuẩn bị vào cùng, đảo đều. Nêm gia vị 1 muỗng cà phê đường trắng, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào sao cho vừa ăn.

- Đổ món ăn ra đĩa, trang trí thêm lát ớt để món ăn thêm ngon hơn và ăn kèm cơm nóng.

Biến tấu thêm chút mắm ruốc và gia vị tạo ra một hương vị mới cho món rau muống xào, vừa đậm đà vừa ngon miệng

5. Cách làm món rau muống xào bạch tuộc

Rau muống xào bạch tuộc là món ăn bổ dưỡng và hấp dẫn chỉ với những bước chế biến đơn giản. Từng miếng bạch tuộc ngọt thịt đậm vị biển kết hợp với rau muống giòn sật xanh mướt, tạo ra một món ăn vừa ngon miệng vừa đầy đủ dưỡng chất, phù hợp cả cho bữa cơm gia đình lẫn những bữa ăn vặt với bạn bè.

+ Thành phần nguyên liệu

- Rau muống 300gr

- Bạch tuộc 300gr

- Dầu hào 1 muỗng canh

- Đường trắng 2 muỗng cà phê

- Hạt nêm 2 muỗng cà phê

- Nước mắm 1 muỗng canh

- Tỏi 10gr

- Bơ 1 muỗng canh

+ Hướng dẫn thực hiện

- Đầu tiên, lặt bỏ lá rau muống úa, rửa sạch, cắt khúc ngắn, đem chần nhanh qua nước nóng rồi vớt ra ngâm liền vào nước đá đến trước khi xào thì vớt ra để ráo.

Lặt bỏ lá rau muống úa, rửa sạch, cắt khúc ngắn, đem chần nhanh qua nước nóng

- Bạch tuộc cắt khúc nhỏ vừa ăn. Đun 1 nồi nước sôi, cho vào đó 10gr gừng cắt lát rồi thả bạch tuộc vào chần sơ. Vớt bạch tuộc ra ngâm liền vào nước đá đến khi bạch tuộc nguội hẳn rồi vớt ra để ráo.

- Cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo, thêm tỏi cắt lát vào phi vàng thơm. Sau đó bạch tuộc đã trụng vào xào sơ và nhanh tay ở lửa lớn. Nêm 2 muỗng cà phê hạt nêm vào bạch tuộc rồi đảo đều cho thấm gia vị.

- Đổ rau muống vào chảo, nêm 1 muỗng canh dầu hào để món rau muống xào thêm óng ánh và dậy vị hơn. Cuối cùng đảo đều lên rồi tắt bếp.

Rau muống xào bạch tuộc

Món ăn vừa có vị thơm hải sản, giàu chất đạm từ bạch tuộc, vừa có vị thơm hương đồng cỏ nội và giàu chất xơ từ rau muống. Tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn thú vị, khiến gia đình bạn phải trầm trồ tán thưởng cho mà xem.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc các món ăn từ rau muống xào với các nguyên liệu đơn giản và dễ thực hiện. Hy vọng, mọi người đã có thêm những thông tin bổ ích để chế biến cho gia đình thêm nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe.