Hướng dẫn cách làm rau muống xào tỏi tươi xanh, ngon giòn và hấp dẫn nhất

Trong số các món ăn chế biến từ rau muống, rau muống xào tỏi là món ăn đơn giản, dễ làm và thơm ngon, hấp dẫn. Kết hợp tỏi với rau muống không chỉ mang đến hương vị món ăn thơm ngon mà còn rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Những công dụng tuyệt vời của tỏi cho sức khỏe có thể kể đến như ngăn ngừa ung thư, các bệnh tim mạch, điều trị bệnh cảm cúm…

Từ rau muống có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như rau muống xào tỏi , luộc, nấu canh hến, ngao… Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe , cung cấp hàm lượng cao chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong những ngày nắng nóng, đây là thực phẩm giải nhiệt rất hiệu quả. Bởi vì những công dụng tốt cho sức khỏe nên rau muống thường được chọn lựa chọn để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Rau muống có chứa hàm lượng dồi dào chất sắt cùng nhiều vitamin A, B, C canxi, photpho. Dùng rau muống một cách hợp lý sẽ mang lại nhiều tác dụng tốt như: giải độc, thanh nhiệt, ngừa tiểu đường, tốt cho hệ tim mạch và hạn chế tình trạng thiếu máu.

Tuy nhiên để làm món rau muống xào tỏi xanh mướt, ngon miệng, đúng vị nhất, bạn cùng tham khảo các cách sau đây.

Kết hợp tỏi với rau muống không chỉ mang đến hương vị món ăn thơm ngon mà còn rất nhiều lợi ích cho cơ thể

Nguyên liệu rau muống xào tỏi:

Rau muống: 1 bó

Tỏi: 4 nhánh

Dầu ăn, muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt

Chanh, ớt

Các bước tiến hành món rau muống xào tỏi:

Bước 1:

Nhặt rau muống thành khúc vừa ăn. Tiếp theo, đem ngâm rau muống với nước muối loãng. Sau 10-15 phút rửa sạch với 3 lần nước và vớt ra rổ để cho ráo nước. Bóc sạch lớp vỏ tỏi khô bên ngoài, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu vào đun nóng. Khi dầu sôi, phi thơm tỏi băm nhuyễn.

Xào cho rau vừa chín tới và nêm gia vị gồm bột ngọt, hạt nêm, mắm, muối vừa ăn và tắt bếp

Bước 3: Cho rau muống đã ráo nước vào. Vặn lửa vừa và đảo rau muống đều tay.

Bước 4: Xào cho rau vừa chín tới và nêm gia vị gồm bột ngọt, hạt nêm, mắm, muối vừa ăn và tắt bếp. Cần lưu ý không xào rau quá chín vì sẽ khiến rau mất đi độ ngon giòn.

Bước 5: Cho nước cốt chanh và ớt tươi thái mỏng vào chảo rau, đảo đều tay một lần nữa rồi vớt ra dĩa.

2. Cách 2

Nguyên liệu rau muống xào tỏi:

Rau muống: 1 bó

Tỏi: 4 nhánh

Dầu ăn, muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt

Chanh, ớt

Các bước tiến hành món rau muống xào tỏi:

Bước 1:

Nhặt sạch rau muống và loại bỏ những lá úa vàng, sâu già. Ngâm rau muống với nước muối loãng khoảng 10-15 phút, rửa lại sạch nhiều lần với nước và vớt để ráo nước. Bóc sạch lớp vỏ tỏi khô bên ngoài, đem đập dập và băm nhuyễn.

Bước 2: Bắc một nồi nước lên bếp đun sôi và cho vào chút muối để rau luộc được tươi xanh. Tiếp theo, cho rau muống vào luộc khoảng tầm 1 phút.

Bắc một nồi nước lên bếp đun sôi và cho vào chút muối để rau luộc được tươi xanh

Bước 3: Vớt rau muống ra khỏi nước luộc rau và cho ngay vào âu nước đá đã chuẩn bị sẵn. Đây là bước để giúp rau muống xào tỏi ăn giòn ngon hơn.

Bước 4: Đặt chảo lên bếp và cho vào một muỗng canh dầu ăn đun sôi. Phi thơm tỏi băm nhuyễn và cho rau vào xào chín tới.

Cho tỏi băm nhuyễn vào phi thơm rồi cho rau vào xào vừa chín

Bước 5: Cho nước cốt chanh và ớt tươi thái mỏng vào. Nêm nếm gia vị muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt cho món rau muống xào tỏi vừa miệng và tắt bếp.

3. Cách 3

Chuẩn bị nguyên liệu:

500 gam rau muống

1 củ tỏi

½ muỗng cà phê muối

2 muỗng cà phê nước mắm

2 muỗng canh dầu ăn

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng cà phê đường

2/3 muỗng cà phê bột canh

Các bước tiến hành:

Bước 1: Nhặt sạch rau muống, cắt bỏ những lá héo, già và có màu vàng và lặt thành từng khúc ngắn vừa ăn.

Tiếp theo, đem rau muống rửa sạch. Rửa rau qua với một ít nước muối loãng và để ráo. Lột sạch vỏ tỏi và cắt lát.

Bước 2:

Đặt nồi nước lên bếp và cho vào ít muối. Khi nước đã sôi thì cho rau muống vào trụng sơ qua khoảng 1 phút, không đậy nắp. Vớt rau ra rổ và nhúng ngay vào nước đá lạnh để giữ nguyên được màu xanh tươi đẹp mắt của rau. Cuối cùng bạn vớt rau ra để ráo.

Vớt rau ra rổ và nhúng ngay vào nước đá lạnh để giữ nguyên được màu xanh tươi đẹp mắt của rau

Bước 3:

Đặt chảo dầu lên bếp và thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đun sôi dầu ăn rồi cho tỏi vào phi thơm vàng. Sau đó cho rau muống vào xào và nêm thêm gia vị vừa ăn gồm đường, 2/3 muỗng cà phê bột canh. Cho thêm tiếp 2 muỗng nước mắm và một ít dầu hào vào xào đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Cho rau muống ra dĩa và có thể chấm cùng với xì dầu.

Cho rau muống ra dĩa

4. Một số điều cần lưu ý khi xào rau muống

Để cọng rau muống được ngon giòn và xanh mướt thì bạn cần tiến hành bước hãm rau, nghĩa là phải cho rau luộc vào âu nước đá để hãm sự xanh và giòn lại.

Cho nhiều dầu ăn để xào rau, khoảng 1 muỗng canh dầu ăn sẽ giúp cho cọng rau được bóng mượt và bắt mắt hơn.

Nếu số lượng rau luộc và xào nhiều thì nên chia ra làm nhiều đợt để rau chín đều và thấm gia vị.

Cho nhiều dầu ăn để xào rau được bóng mượt và bắt mắt hơn

Khi hoàn thành món rau xào, nên vắt thêm nước cốt chanh vào để tăng độ đậm đà, thơm ngon của món rau muống xào tỏi hơn.

Để rau muống xào tỏi thêm phần thơm ngon, hấp dẫn, có thể rang thêm chút đậu phộng hoặc rắc thêm chút da heo rang lên trên món ăn.

5. Những lưu ý cần nắm khi ăn rau muống

Tránh ăn rau muống với những ai đang có vết thương hở trên da bởi chúng gây tăng sinh tế bào gây sẹo lồi.

Ký sinh trùng sán lá ruột tên là Fasciolopsis buski có trong rau muống. Cần nấu chín kỹ bởi nếu như dùng rau ăn sống hay nấu chưa chín thì loại ký sinh này còn sống và đi vào cơ thể ở trong ruột khiến đau bụng, ăn không tiêu, dị ứng, tiêu chảy.

Tránh ăn rau muống với những ai đang có vết thương hở trên da

Không nên ăn nhiều rau muống với những người bị viêm đau, nhức khớp, bệnh gout và các viêm nhiễm đường tiết niệu thận do sỏi, huyết áp cao.

6. Công dụng của rau muống

+ Tốt cho sức khỏe tim mạch

Rau muống chứa hàm lượng folate lớn, có tác dụng giảm nguy cơ hình thành các cơn đau tim và đột quỵ. Đồng thời, trong rau muống chứa magie cũng là một chất dinh dưỡng giúp bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch hiệu quả.

+ Giảm cholesterol

Thường xuyên ăn rau muống giúp giảm cân hiệu quả và giảm cholesterol có trong máu một cách tự nhiên.

Ngoài ra, ăn rau muống là cách giảm nồng độ triglyceride, hạn chế nguy cơ gây ra các bệnh nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch hoặc thậm chí là đột quỵ.

+ Điều trị bệnh thiếu máu

Rau muống chứa một lượng chất sắt dồi dào giúp hỗ trợ điều trị thiếu máu hiệu quả. Ăn nhiều rau muống giúp bổ sung đầy đủ chất sắt cho người mắc bệnh thiếu máu và phụ nữ mang thai.

+ Hạn chế nguy cơ tiểu đường

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp hình thành kháng thể để chống lại bệnh tiểu đường. Đồng thời, đây là những chất sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường ở phụ nữ mang thai.

+ Điều trị bệnh táo bón

Rau muống chứa chất xơ có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả

Trong rau muống chứa chất xơ có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, nhuận tràng và tốt cho những người hay mắc bệnh táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

+ Ngăn ngừa bệnh ung thư

Với chế độ ăn rau muống phù hợp, cơ thể sẽ có khả năng hấp thụ đến 13 chất chống oxy hóa. Theo đó, những chất chống oxy hóa sẽ có tác dụng loại bỏ hoàn toàn những gốc tự do trong cơ thể và giảm bớt các nguy cơ mắc bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư da…

Với 3 cách làm rau muống xào tỏi đơn giản và một số mẹo để xào rau muống giòn ngon, xanh tươi vừa chia sẻ, hi vọng sẽ giúp bạn thực hiện thành công và thưởng thức món rau muống xào tỏi ngon miệng cùng gia đình, bạn bè.