Hướng dẫn cách làm rau muống muối chua giòn ngon, đậm vị nhất

Rau muống muối chua có vị giòn, hơi chua, cùng vị cay của ớt, thơm của tỏi thường được dùng kèm với cơm tấm, thịt luộc...

- 1 bó rau muống , chọn loại không quá non nhưng không được già.

- 150ml giấm.

- 100gr đường.

- 40gr muối.

- 2 tép tỏi thái lát.

- 1,3 lít nước nấu sôi để nguội.

- 1 trái ớt sừng thái lát.

+ Các bước làm rau muống ngâm chua ngọt:

Bước 1:

Để chế biến món ngon này, đầu tiên cần làm sạch phần rau muống đã chọn mua. Đem nhặt sạch lá và phần chân rau. Loại bỏ rễ và cắt khúc vừa ăn và mang đi ngâm.

Chọn loại rau muống không quá non nhưng không được già

Bước 2:

Chuẩn bị nước muối loãng và cho rau muống vào ngâm khoảng 20 phút. Đây là công đoạn giúp loai bỏ vị chát của rau và làm sạch rau.

Bước 3:

Sau khi ngâm nước muối, vớt rau muống ra và xả qua nước lạnh sạch để trong rau không còn muối. Xả nước lạnh cũng giúp món rau muống ngon giòn hơn.

Bước 4:

Gọt sạch vỏ củ cà rốt và đem bào sợi. Tránh bào sợi quá mỏng vì sẽ khiến củ cà rốt mất đi độ giòn. Bóc vỏ tỏi, ớt và đem rửa sạch, cắt thành miếng vừa ăn để chuẩn bị muối.

Bước 5: Chuẩn bị 1 cái âu to và cho giấm, muối, đường và nước vào hòa chung.

Bước 6: Cho rau muống và cà rốt, ớt, tỏi đã chuẩn bị trên vào hũ. Nên ngâm rau muống chua ngọt trong bình thủy tinh, tránh ngâm trong bình nhựa sẽ không tốt cho sức khỏe và làm mất đi hương vị thơm ngon.

Phần rau muống cho va fo lọ cần đảm bảo sao cho ngập trên đường, giấm. Tiếp theo, đậy nắp thật chặt và bảo quản nơi thoáng mát. Sau khoảng 1 ngày là có thể đem ra sử dụng.

Lưu ý:

- Nếu muốn bảo quản món rau muống ngâm chua ngọt lâu hơn thì nên để để ở ngoài 1-2 ngày, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để rau ngon giòn lâu hơn.

- Chỉ với một số bước thực hiện đơn giản như trên, món rau muống ngâm chua ngọt vô cùng hấp dẫn đã được hoàn thành.

2. Cách 2

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Rau muống 300 gr

Giấm ăn 150 ml

Đường phèn 150 gr

Muối 5 gr

Ớt 30 gr

Tỏi 30 gr

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm rau muống ngâm chua ngọt

Cách chọn mua rau muống tươi ngon:

Không nên mua rau muống có cọng to bất thường hoặc những bó rau có cọng quá giòn, lá rau màu xanh sẫm, lá quá bóng và mướt.

Rau này có thể dùng quá nhiều phân bón lá và gây hại cho sức khỏe.

+ Cách chế biến rau muống ngâm chua ngọt:

Bước 1:

- Nấu nước giấm

Cho vào nồi 150ml giấm ăn, 150g đường phèn và 2g muối. Bật lửa vừa và đun cho đến khi đường tan ra thì tắt bếp và để nguội.

Đun cho đến khi đường tan ra hết thì tắt bếp

- Sơ chế nguyên liệu

Rau muống đem rửa sạch và nhặt bỏ phần lá, giữ lại phần cọng rau.

Rửa rau sạch và cắt rau thành những đoạn dài chừng 3 cm.

Rửa ớt thật sạch, loại bỏ phần cuống và để cho ráo nước. Bóc bỏ vỏ tỏi và cắt thành những lát nhỏ.

Cắt ngắn rau muống thành những đoạn dài khoảng 3cm

- Trụng và ngâm rau muống

Đun sôi một nồi nước rồi cho vào 3g muối.

Sau đó, cho rau muống vào và trở đều tay và trụng rau khoảng 1 phút thì tắt bếp.

Cho rau muống vào một tô nước đá ngâm trong 10 phút để rau muống được giòn và có độ tươi ngon

Vớt rau muống ra và ngâm trong tô nước đá khoảng 10 phút để giữ được độ giòn, tươi ngon của rau.

Rửa sạch hũ đựng thực phẩm bằng nước ấm và lau sạch hũ đựng, để khô. Lần lượt cho rau muống, tỏi, ớt vào hủ.

Dùng màng lọc để cố định rau muống, tỏi, ớt để tránh rau muống và tỏi ớt bị nổi lên trên bề mặt khi ngâm.

Cho lần lượt rau muống, tỏi, ớt vào hủ

Cho nước giấm vào và đậy nắp lại. Bảo quản hộp rau muống ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh. Có thể dùng món rau muống ngâm sau 3 ngày ngâm.

Thành phẩm:

Rau muống ngâm chua ngọt giòn ngon, có màu sắc đẹp mắt cùng vị chua ngọt cực kì kích thích vị giác. Ăn kèm rau muống ngâm chua ngọt với cơm và thịt kho tàu rất hấp dẫn.

Rau muống ngâm chua ngọt đẹp mắt, rau muống ngâm giòn ngon, cùng vị chua ngọt

Mẹo hay để món ăn thực hiện thành công:

Khi ngâm rau muống, có thể thay thế đường phèn bằng đường cát. Tuy nhiên, ngâm bằng đường cát sẽ không ngon bằng đường phèn.

2. Cách 2

+ Chuẩn bị nguyên liệu làm rau muống chua ngọt:

1 bó rau muống.

1 củ cà rốt.

150ml giấm.

100gr đường.

40gr muối.

2 tép tỏi thái lát.

1,3 lít nước nấu sôi để nguội.

1 trái ớt sừng thái lát.

+ Các bước làm rau muống ngâm chua ngọt giòn ngon lạ miệng:

Nếu muốn có thao tác nhanh và chính xác khi làm rau muống ngâm chua ngọt thì bạn cần lưu ý kỹ những hướng dẫn thực hiện chi tiết sau đây:

Bước 1: Sơ chế rau muống

Làm sạch phần rau muống đã chọn mua ngoài chợ. Nhặt sạch rau muống và loại bỏ phần lá, chỉ lấy phần cọng.

Chuẩn bị thau nước có pha sẵn 2 muỗng muối, 2 muỗng canh giấm và cho rau muống vào. Rửa sạc rau rồi vớt ra để ráo nước.

Rau muống nhặt sạch, bỏ lá chỉ lấy phần cọng

Bước 2: Ngâm rau muống

Ngâm rau muống vào nước muối pha loãng để khoảng 20 phút. Đây là công đoạn nhằm loại bỏ vị chát của rau.

Ngâm rau muống với nước muối pha loãng 20 phút

Bước 3: Xả rau thật sạch

Vớt rau muống ra và xả qua nước lạnh sạch vài một lần để loại bỏ muối trong rau. Xả nước lạnh để giúp rau được giòn hơn.

Bước 4: Sơ chế nguyên liệu khác

Gọt vỏ củ cà rốt và đem bào sợi, sợi không nên quá mỏng vì sẽ mất đi độ giòn. Bóc vỏ tỏi, ớt và rửa sạch. Cắt miếng vừa để chuẩn bị muối món ngon.

Bước 5: Nấu hỗn hợp chua ngọt

Pha nước ngâm rau muống gồm 4 bát ăn cơm nước lọc, 90ml giấm, 80g đường, 2 muỗng canh muối, hòa tan hoàn toàn.

Nêm nếm lại để hỗn hợp đủ vị chua – mặn – ngọt hài hòa. Bắc lên bếp đun sôi hỗn hợp này và đảo đều để đường tan ra rồi tắt bếp.

Pha nước ngâm rau muống, hòa tan hoàn toàn và nêm nếm lại để đủ vị chua – mặn – ngọt hài hòa

Chờ cho hỗn hợp này bớt nóng (âm ấm) thì bỏ hành, tỏi và ớt vào.

Bước 6: Ngâm rau muống chua ngọt

Cho phần rau muống và cà rốt, ớt, tỏi đã chuẩn bị trên vào hũ. Đậy nắp kín và để nơi thoáng mát trong khoảng 1 ngày là có thể mang ra ăn được.

+ Thành phẩm

Dưa rau muống có cách làm nhanh gọn, phù hợp để làm những hũ nhỏ và dùng trong 2-3 ngày là vừa. Vị chua ngọt, giòn sựt của dưa chua, thơm mùi tỏi và hơi cay vị ớt rất thích hợp để ăn kèm với các món chiên, kho.

Dưa có vị chua ngọt, giòn sựt, thơm mùi tỏi và hơi cay vị ớt

+ Cách bảo quản rau muống ngâm

Để rau muống ngâm chua ngọt ở ngoài 1-2 ngày rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để giúp rau ngon giòn lâu hơn.

Dùng rau muống ngâm ăn kèm với các món như cơm sườn, thịt kho trứng, thịt luộc… giúp kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn.

Dùng rau muống ngâm ăn kèm với các món như cơm sườn, thịt kho trứng, thịt luộc… giúp kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn

Để làm rau muống chua sao cho vị chua chua ngọt ngọt, giòn giòn không quá khó nên rất thích hợp cho các bà nội trợ bận rộn. Với những cách làm rau muống muối chua vừa chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp bạn tự tay làm món ăn kèm này cho người thân.