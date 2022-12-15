Rau muống bao nhiêu calo? Ăn rau muống có giúp giảm cân không?

Rau muống bao nhiêu calo , chúng có giúp giảm cân không là câu hỏi quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Loại rau này được mệnh danh là “vua của các loại rau” vì nó xuất hiện rất nhiều trong các bữa ăn gia đình với đa dạng các loại chế biến vô cùng hấp dẫn và bắt vị. Vậy cụ thể rau muống có bao nhiêu calo và có giúp giảm cân không, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình đi khám phá câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn, có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

- Lipid 0,2g

- Natri 113mg

- Cholesterol 0mg

- Kali 312mg

- Cacbohidrat 3,1g

- Chất xơ 2,1g

- Protein 2,6g

- Vitamin A 6.300 IU

- Vitamin C 55mg

- Canxi 77mg

- Sắt 1,7 mg

- Vitamin D 0 IU

- Vitamin B6 0,1 mg

- Vitamin B12 0 µg

- Magie 71 mg

Trong rau muống chứa nhiều dưỡng chất tuyệt vời dành cho cơ thể

2. Rau muống bao nhiêu calo?

Tùy theo từng cách chế biến và số lượng rau nạp vào cơ thể mà lượng calo do loại rau này cung cấp cũng sẽ khác nhau. Theo phân tích của các chuyên gia nghiên cứu thì trong 100g rau muống chưa qua nấu nướng sẽ chứa khoảng 18 calo. Đây là con số không nhiều và nó hoàn toàn tốt cho cơ thể.

Với món rau muống xào tỏi cần qua nhiều bước chế biến và nêm nếm gia vị, dầu ăn nên lượng calo sẽ tăng lên đáng kể. Cụ thể, 100g rau muống qua chế biến thành món rau muống xào tỏi sẽ lên con số khoảng 30 đến 35 calo. Trong một đĩa rau muống xào tỏi 300g sẽ chứa tầm 90 đến 105 calo.

Trong 100g rau muống chưa qua nấu nướng sẽ chứa khoảng 18 calo!

3. Ăn rau muống có tốt cho sức khỏe không?

Trong các loại rau lá có màu xanh đậm đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và rau muống cũng không ngoại lệ. Lá rau muống cực rất bổ dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Chúng là nguồn thực phẩm tuyệt vời bổ sung chất xơ, canxi, protein, sắt, vitamin A và C, đây đều là những dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe:

+ Hỗ trợ giảm Cholesterol

Rau muống là lựa chọn phù hợp với những ai muốn giảm cân và giảm lượng cholesterol trong cơ thể một cách tự nhiên. Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ rau muống có thể giúp làm giảm mức cholesterol cũng như Triglycoside. Vì thế, loại rau này rất hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm mức cholesterol.

Rau muống là lựa chọn phù hợp với những ai muốn giảm cân!

+ Hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu

Trong lá rau muống non chứa rất nhiều sắt - một khoáng chất đặc biệt cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là của hỗ trợ sự tái tạo các tế bào hồng cầu để hình thành hemoglobin, điều này cực kỳ có lợi cho những người bị thiếu máu cũng như phụ nữ mang thai cần bổ sung sắt trong chế độ ăn uống hằng ngày.

+ Điều trị vàng da và các vấn đề về gan

Người ta đã sử dụng rau muống trong y học Ayurvedic để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng chiết xuất của loại cây này có thể bảo vệ chống lại tổn thương gan do hóa chất vì nó giúp điều chế các enzym giải độc; đặc tính chống oxy hóa và xác định gốc tự do.

Sử dụng rau muống để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan!

+ Chống tiểu đường hiệu quả

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh việc tiêu thụ rau muống thường xuyên có thể giúp phát triển sức đề kháng, từ đó chống lại stress oxy hóa do bệnh tiểu đường gây ra. Chúng cũng được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường ở phụ nữ mang thai.

+ Hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu và táo bón

Trong rau muống chứa rất nhiều chất xơ, nhờ đó chúng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm các rối loạn tiêu hóa một cách tự nhiên. Chính đặc tính nhuận tràng nhẹ của loại rau này rất có lợi cho những người bị chứng khó tiêu và táo bón. Bên cạnh đó, nước ép từ rau muống đun sôi giúp làm dịu chứng táo bón hiệu quả. Không chỉ vậy, loại rau này cũng được sử dụng trong điều trị chứng nhiễm giun đường ruột. Ngoài ra, mủ trong rau muống còn được sử dụng như một chất tẩy rửa.

+ Phòng chống ung thư

Trong rau muống có chứa đến 13 loại hợp chất chống oxy hóa khác nhau, những chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, vì thế chúng giúp ngăn ngừa ung thư rất rốt. Cụ thể, loại rau này được cho là có lợi nhất trong việc ngăn ngừa ung thư dạ dày, trực tràng cũng như ung thư da hay ung thư vú.

Trong rau muống có chứa đến 13 loại hợp chất chống oxy, rất tốt cho việc phòng ngừa ung thư!

+ Tốt cho mắt

Rau muống có chứa nhiều carotenoid, lutein và vitamin A. Các chất dinh dưỡng này rất quan trọng cho sức khỏe của đôi mắt. Rau muống cũng giúp tăng cường mức độ của chất glutathione, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

+ Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

Là một kho chứa các chất dinh dưỡng, rau muống là thực phẩm tự nhiên và rẻ tiền để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể so với các chất bổ sung vitamin C. Việc tiêu thụ loại rau này thường xuyên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của xương. Ngoài ra, rau muống cũng góp phần tạo nên một cơ thể khỏe mạnh bằng cách trung hòa và loại bỏ độc tố.

+ Làm trẻ hóa làn da

Việc thường xuyên uống nước ép rau muống rất có lợi cho sức khỏe của làn da vì chúng giữ cho da luôn trẻ hóa bằng cách loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nước ép rau muống cũng giúp chữa lành các rối loạn về da như mụn nhọt và mụn trứng cá.

+ Các lợi ích khác

Ngoài những công dụng được nhắc đến ở trên, rau muống còn có tác dụng chữa ung nhọt, đau răng, đau bụng kinh, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam,… Chúng giúp an thần cho những người thường xuyên mất ngủ, khó ngủ. Rau muống còn là chất chống nọc độc, chúng được sử dụng để thúc đẩy nôn mửa trong trường hợp ngộ độc.

4. Ăn rau muống có giúp giảm cân không?

Như đã đề cập ở trên, rau muống được nhiều người ưa chuộng vì chúng được trồng rất dễ dàng tại Việt Nam, giá thành rẻ nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ ăn và ngon miệng và vô cùng phù hợp cho thực đơn giảm cân an toàn của các chị em.

Rau muống chứa nhiều nhóm chất cơ bản cần thiết, ăn no lâu, ít calo và dễ tiêu!

Trong 100g rau muống chứa gần 25 calo với 90% thành phần là nước, hàm lượng chất xơ và canxi cao. Rau muống chính là một trong những loại rau hiếm hoi chứa đạm và canxi cao. Do đó, loại rau này rất thích hợp cho các thực đơn giảm cân khi chứa nhiều nhóm chất cơ bản cần thiết, ăn no lâu, ít calo và dễ tiêu.

Ngoài tác dụng hỗ trợ giảm cân, rau muống có tính lạnh, có thể được dùng để hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc rất tốt. Các món ăn từ rau muống được dùng giải nhiệt cho mùa hè, thậm chí là để hạ sốt, giải cảm hiệu quả.

5. Cách chế biến các món ăn từ rau muống giúp giảm cân hiệu quả

Tương tự như cải xoong, rau muống đa phần phát triển trong môi trường nước, vì thế chúng ta cần phải đảm bảo rửa rau thật sạch bằng nước rồi ngâm trong nước muối khoảng nửa giờ để loại bỏ trứng giun sán.

Rau muống có vị ngọt nhẹ, dễ dàng chế biến thành những món ngon hấp dẫn như: Rau muống luộc sấu, salad rau muống hay rau muống xào tỏi,...

+ Rau muống luộc

Có thể nói, đây là cách chế biến đơn giản, trực tiếp và phổ biến nhất của rau muống trong các bữa cơm gia đình Việt.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 mớ rau muống

- 5 quả sấu

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rau muống mua về, bạn lặt rau, chọn lá non, nhặt bỏ lá úa và lá già. Sau đó đem rửa rau nhiều lần với nước sạch rồi vớt ra để ráo.

- Tiếp đó, hãy chuẩn bị 1 nồi nước đun sôi. Khi nước sôi 2 phút, bắt đầu thả rau vào và thêm ½ thìa muối để giúp rau thêm xanh.

- Trộn đều để rau ngập nước, như vậy sẽ xanh và ngon hơn.

- Luộc đến khi nước sôi lại thêm 5 phút rồi vớt ra dĩa và thưởng thức.

+ Nộm rau muống

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Rau muống: 1 bó

- Rau kinh giới: 1 bó

- Lạc: rang, giã dập hoặc giã nhỏ

- Chanh, tỏi, ớt

- Đường, nước mắm

Nộm rau muống tươi ngon, kích thích vị giác!

Các bước sơ chế

- Rau muống sau khi mua về thì nhặt sạch phần lá, rửa sạch phần thân, dùng dao nhọn chẻ thành những khúc vừa ăn.

- Tỏi bóc vỏ đập dập, ớt thì rạch bỏ hạt băm nhỏ hoặc thái sợi.

Cách thực hiện

- Bước 1: Ngâm rau trong nước lạnh 30 phút.

- Bước 2: Chần sơ qua nước sôi, chú ý để cọng rau ngập nước, được khoảng nửa phút thì vớt rau ra cho ngay vào bát nước đá.

- Bước 3: Pha nước trộn nộm rau bằng cách trộn tỏi, ớt đã sơ chế với một thìa đường vào 1 chén nhỏ, hòa với một thìa nước, 3 thìa nước mắm khuấy đều đến khi đường tan.

- Bước 4: Trộn nộm củng với nước trộn vừa pha và nước cốt chanh trước khi ăn khoảng 30 phút.

- Bước 5: Cuối cùng, trộn thêm một ít rau kinh giới đã nhặt rửa sạch, cho nộm ra đĩa, rắc lạc rang lên trên và thưởng thức.

Chuẩn bị nguyên liệu

- Rau muống

- Tỏi băm, nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt nêm

Các bước thực hiện

- Đun sôi nước và cho rau muống vào, để sôi tầm 1-2 phút thì đảo đều. Đến khi dùng tay vừa đủ bấm được cọng rau thì vớt rau ra.

- Có thể rửa rau qua nước lạnh giúp rau giòn và xanh hơn, để ráo.

- Phi tỏi và cho rau vào trộn đều, thêm một ít nước mắm, bột ngọt, bột canh tùy theo khẩu vị.

- Cuối cùng, tắt bếp, cho chỗ tỏi bằm còn lại vào trộn đều là xong.

Rau muống xào tỏi thơm ngon nức mũi, ăn với cơm là miễn bàn nhé!

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi rau muống bao nhiêu calo cũng như biết được thêm các công thức chế biến món ăn hỗ trợ giảm cân từ loại rau bổ dưỡng này. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc sẽ biết ưu ái hơn những món ngon từ loại rau dân dã, bổ dưỡng này vào bữa ăn hàng ngày của gia đình nhé!