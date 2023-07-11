Nhà xưởng dệt may ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy dệt may trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tổng diện tích cháy lên đến hơn 1.500 mét vuông.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa nay (11/7), Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty dệt may trong khu công nghiệp. Đồng thời phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng dệt may - Ảnh: VietNamNet Theo đó, vào khoảng 11h, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng của Công ty TNHH Kwang Gun Textile Vina nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng chức năng được huy động gấp rút tới hiện trường - Ảnh: VietNamNet Thời điểm này, các công nhân đang làm việc bên trong xưởng, phát hiện cháy nên tri hô nhau, đồng thời dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng rộng hơn 1.500 mét vuông. Ngọn lửa bao trùm nhà xưởng hơn 1,5 nghìn mét vuông - Ảnh: Báo Nhân Dân Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hơn 140 cán bộ, chiến sĩ cùng rô bốt chữa cháy, phương tiện đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC của các khu công nghiệp lân cận cũng được huy động để phối hợp.

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, sau khi tập trung lực lượng, phương tiện và triển khai các phương án chữa cháy, đến 11 giờ 35 phút, đám cháy đã được khống chế. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiếp tục tập trung dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa - Ảnh: Báo Nhân Dân Tại hiện trường, diện tích nhà xưởng rộng 3.800 m2 với kết cấu tường gạch, khung thép, mái tole có diện tích cháy khoảng 1.500m2 với chất cháy chủ yếu là vải. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

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