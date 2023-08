Nhà xưởng dệt may ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa nay (11/7), Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty dệt may trong khu công nghiệp. Đồng thời phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng dệt may - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, vào khoảng 11h, hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng của Công ty TNHH Kwang Gun Textile Vina nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).