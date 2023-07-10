Cháy lớn khu dân cư gần bệnh viện khiến người phụ nữ bị thương nặng, thiêu rụi ô tô trong đêm

Đời sống 10/07/2023 09:42

Sáng 10/7, Chủ tịch UBND xã Nghi Liên (Nghệ An) thông tin vụ cháy nhà dân cạnh Bệnh viện Phổi Nghệ An khiến người phụ nữ bị bỏng nặng, thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h15 ngày 9/7, tại nhà chị Bùi Thị Quy, xóm Hồng Liên, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ hỏa hoạn.

Cháy lớn khu dân cư gần bệnh viện khiến người phụ nữ bị thương nặng, thiêu rụi ô tô trong đêm - Ảnh 1
Người dân cùng lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet

Ngay khi mọi người phát hiện thì ngọn lửa đã bốc cao, không thể dập tắt. Người dân báo sự việc lên chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được tin báo, 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn 30 phút đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy khiến một phụ nữ bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi một chiếc xe ô tô, một chiếc xe máy tay ga cùng nhiều đồ dùng trong nhà.

Cháy lớn khu dân cư gần bệnh viện khiến người phụ nữ bị thương nặng, thiêu rụi ô tô trong đêm - Ảnh 2
Chiếc xe ô tô cháy trơ khung - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ VietNamNet, ngọn lửa bùng phát mạnh tiếp tục cháy lan sang một cửa hàng bán gạo bên cạnh làm hư hỏng mái, trần nhà.

Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu do vụ cháy lến đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ cháy xảy ra tại khu dân cư cạnh Bệnh viện Phổi Nghệ An nên gây hỗn loạn, hàng trăm người tập trung gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

Cháy lớn khu dân cư gần bệnh viện khiến người phụ nữ bị thương nặng, thiêu rụi ô tô trong đêm - Ảnh 3
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Sáng ngày 10/7, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Nghi Liên (thành phố Vinh, Nghệ An) chi biết, công an xã đang bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Vào ngày 9/7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng tại số 12 ngõ Thổ Quan, khiến 3 người tử vong.

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