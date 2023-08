Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 11/7, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 725) và đường Văn Cao (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô bán tải khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe máy do bà Phạm Thị Phương (58 tuổi, ngụ tại Tân Bình 2, xã Lộc Thanh) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, khi đi đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ và đường Văn Cao thì xảy ra va chạm với xe bán tải do ông Hồ Văn Ninh (ngụ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến bà Phương bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện.