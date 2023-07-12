Người phụ nữ bị tai nạn tử vong tử vong khi đang chăm nuôi chồng bại liệt và 3 cháu nhỏ mồ côi

Đời sống 12/07/2023 07:34

Nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Phương (68 tuổi, ngụ tại Tân Bình 2, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc).

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 11/7, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 725) và đường Văn Cao (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô bán tải khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe máy do bà Phạm Thị Phương (58 tuổi, ngụ tại Tân Bình 2, xã Lộc Thanh) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, khi đi đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ và đường Văn Cao thì xảy ra va chạm với xe bán tải do ông Hồ Văn Ninh (ngụ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến bà Phương bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện.

Người phụ nữ bị tai nạn tử vong tử vong khi đang chăm nuôi chồng bại liệt và 3 cháu nhỏ mồ côi - Ảnh 1
Hàng xóm sang phụ giúp tổ chức tang lễ cho bà Phương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) cho biết, gia đình bà Phương thuộc diện hộ nghèo khó.

Bà Phương dù đã 68 tuổi nhưng đang là lao động chính nuôi chồng là ông Trần Văn Chi bị tai biến nằm liệt giường hơn 15 năm nay và ba cháu ngoại mồ côi. Trong 3 người cháu, cháu lớn nhất học lớp 9 và nhỏ nhất mới học tiểu học.

"Giờ bà Phương bị tai nạn mất đi để lại người chồng bại liệt và 3 đứa cháu nhỏ, không biết bấu víu vào ai. Cuộc sống gia đình đã nghèo khó giờ lại gặp vụ việc quá thương tâm. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ bước đầu và kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân" - ông Hiếu cho biết.

Người phụ nữ bị tai nạn tử vong tử vong khi đang chăm nuôi chồng bại liệt và 3 cháu nhỏ mồ côi - Ảnh 2
Bà Phương bị tai nạn tử vong, khi đang nuôi chồng bại liệt và 3 cháu nhỏ mồ côi - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Cũng theo ông Hiếu, sau khi tai nạn xảy, chính quyền địa, các đoàn thể đã có mặt tại để hỗ trợ lo hậu sự cho bà Phương; đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cưu mang những người thân trong gia đình bà Phương.

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