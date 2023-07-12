Bé gái 7 tuổi ở TP.HCM nghi bị cha xâm hại nhiều lần, hàng xóm đưa đến bệnh viện cầu cứu

Đời sống 12/07/2023 07:20

Vào ngày 11/7, một bệnh viện tại TPHCM đã tiếp nhận trường hợp cháu bé7 nghi bị người thân xâm hại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhi là một bé gái 7 tuổi, nghi bị người thân xâm hại. Cụ thể, sau khi gia đình tan vỡ và người mẹ dắt chị lớn rời đi, bé sống cùng cha làm thợ hồ tại một phòng trọ trên địa bàn TPHCM.

Gần đây, hàng xóm sống cạnh nhà thấy bé có những biểu hiện bất thường, nên sang hỏi chuyện trong lúc người cha đi làm. Kể với hàng xóm, bé gái chia sẻ đã nhiều lần bị cha có hành vi xâm phạm vào vùng nhạy cảm. Lúc này, người hàng xóm chủ động đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây khi nghe thuật lại sự việc, đại diện phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ bé đến khoa Sản kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc tới công an và Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương.

Qua thăm khám, bước đầu các bác sĩ ghi nhận, bé có dấu hiệu bị xâm hại cơ thể. Sau đó, bệnh nhi đã được đưa đi giám định pháp y.

Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương xác nhận, nơi này đang hỗ trợ cháu bé 7 tuổi nghi bị xâm hại. Cụ thể sau khi tiếp nhận thông tin từ bệnh viện, phía Hội đã cử người chăm sóc, tư vấn tâm lý cho bé, đồng thời có các biện pháp bảo vệ cần thiết. Đến ngày 10/7, bé đã được đưa vào một cơ sở bảo trợ xã hội. Riêng người cha đang được công an tạm giữ để điều tra.

Bé gái 7 tuổi ở TP.HCM nghi bị cha xâm hại nhiều lần, hàng xóm đưa đến bệnh viện cầu cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt khẩn cấp đối với Dương Triệu Hiếu (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Cụ thể, khoảng 21h ngày 26/6, em D.T.L. (13 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) đang nằm ngủ trên giường thì bị cha ruột của mình là Hiếu tiến đến có hành vi xâm hại tình dục với em L..

Sự việc đã bị vợ và một người con gái khác phát hiện. Vợ của Hiếu đã tri hô thì bị Hiếu rượt đuổi đánh bà cùng với con gái và đuổi cả hai ra khỏi nhà. Sau đó, vợ của Hiếu nghe hai con gái kể lại, cả hai đã bị Hiếu năm lần xâm hại tình dục. Đến ngày 30/6, vợ của Hiếu đã đến trình báo Công an xã Thạnh Tân, tố giác hành vi phạm tội của chồng mình.

Bước đầu, Hiếu đã thừa nhận hành vi và bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để phục vụ cho công tác điều tra.

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