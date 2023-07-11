Vụ thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã man ở Hậu Giang: Người chồng đã bỏ trốn

Đời sống 11/07/2023 12:20

Cơ quan điều tra ở Hậu Giang đã có thông tin mới về vụ việc đánh dã man thiếu nữ, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 11/7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 do Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cho biết liên quan vụ một thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã man, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Cụ thể, bị can Võ Thiên Kim (SN 2004; ngụ phường 5, TP Vị Thanh) được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Còn bị can Trương Thanh Thiên (SN 2002, chồng của Kim) vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang truy bắt bị can này. Đối với nạn nhân Đ.T.C.L. (SN 2005), kết quả giám định thương tích là 6%.

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Nạn nhân Đ.T.C.L. (SN 2005), kết quả giám định thương tích là 6% - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vợ chồng Thiên - Kim là bạn bè với L. Sau đó, Kim cho rằng Thiên và L. nảy sinh tình cảm nên nhiều lần tìm L. để nói chuyện và có lời lẽ xúc phạm thiếu nữ này.

Khoảng 21 giờ ngày 3/7, biết L. đang thuê phòng nghỉ tại phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thì vợ chồng Thiên – Kim liền đến đây rồi nhờ quản lý nhà nghỉ gọi L. ra phía trước đường nói chuyện.

Vụ thiếu nữ bị đôi vợ chồng đánh dã man ở Hậu Giang: Người chồng đã bỏ trốn - Ảnh 2
L. được người thân chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang - Ảnh: Báo Lao Động

 

Tại đây, sau khi cãi nhau, Thiên đã nắm cổ áo L. rồi đánh rất mạnh nhiều cái vào mặt, đầu của nạn nhân. Kim cũng dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu L., mặc cho nạn nhân liên tục van xin đôi vợ chồng này. Đánh xong, vợ chồng Thiên - Kim bỏ về nhà. Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, Kim đã ra cơ quan công an trình diện, còn Tiên bỏ trốn.

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